Sénégal: Bordeaux - Pour Sankharé, les Parisiens ne sont pas des « extra-terrestres »

Younousse Sankharé et les Girondins de Bordeaux accueillent le PSG dimanche soir. Forts de leur statut de leader absolu de la Ligue 1 avec 14 victoires en 14 matchs, les hommes de Thomas Tuchel viendront au Matmut Atlantique en conquérant et sûrs de l'emporter. Mais le milieu de terrain sénégalais ne compte pas les laisser faire.

En conférence de presse, Younousse Sankharé a estimé que son équipe a la possibilité de mettre en difficulté l'ogre parisien.

« Le PSG, un match de gala ? C'est quoi cette question ? On va mettre les gilets jaunes, c'est ça ? Oui, on met les gilets jaunes, on fait la manif'. C'est un match de Ligue 1 qu'on doit bien aborder. On est capables de faire un résultat. Il faut bien défendre et espérer qu'ils aient tous une gastro, surtout ceux de devant !

Ils sont plus forts que quand il y avait Zlatan parce qu'ils sont plus dans la verticalité. Sincèrement ce sera compliqué mais ce ne sont pas des extra-terrestres non plus.

On peut les mettre en difficulté. Il ne faut pas les regarder jouer. Il n'y a pas de bon moment pour les jouer. Tout le monde a envie de les taper en Ligue 1, d'être le premier à les battre ! », a ainsi déclaré le milieu des Girondins de Bordeaux.