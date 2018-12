Congo-Kinshasa/Maroc: Coupe de la confédération - l'As V.Club déterminé de remporter la finale face à Raja Club Athlétic de Casablanca

Malgré leur défaite à Maroc, le coach Jean Florent Ibenge de l'As V.Club souhaite voir ses brebis présenter un autre visage contre le Raja Club Athlétic de Casablanca, dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte, en finale retour de la 15ème Coupe de la Confédération.

Selon un technicien congolais, le grand travail au-delà du travail tactique, c'est d'arriver à remettre tout le monde dans un niveau mental plus acceptable et optimum pour gagner le match. « Les murs sont tombés parce qu'il y avait beaucoup de tonnerres, il faut trouver des solutions », a-t-il prévenu.

« Il faut remporter ce match retour, c'est vraiment une obligation. On l'a vu dans l'histoire. C'est possible, mais nous on ne se place pas dans cet objectif là. On a montré une piètre image au Maroc. Donc, on a envie de montrer que V.Club vaut mieux que ça. Si on doit tomber, il faut tomber les armes à la main.

Il faut qu'on montre un autre visage. Ensuite, dans un match le score peut tenir à très peu de chose, mais il faut qu'on ait cet esprit de montrer à la face du monde qu'on est Vita», a a-t-il ajouté à Congoprofond.net à l'occasion de la première séance d'entraînement jeudi au stade des Martyrs.

De son côté, le capitaine Nelson Munganga Omba croit que V.Club, dos au mur, est condamné à sortir un match exceptionnel s'il veut que la coupe reste au pays : «Nous étions bien évidemment touchés par la défaite du match aller. Nous sommes une grande équipe et nous ne pouvons pas perdre avec ce genre de score. Mais pour le moment, tout va bien ».

En outre, le médecin de V.Club, le Dr Mathieu Matusimua Mafuta, a fait savoir que l'attaquant de pointe Jean Marc Makusu devrait jouer face à Raja de Casablanca, dimanche au stade des Martyrs, en finale retour.

Le buteur-maison de l'AS V.Club est déjà à 85 % de récupération après sa blessure contractée à Casablanca. «L'échographie nous a dit qu'il n'y avait pas vraiment une blessure importante».

Donc, il revient aux joueurs de l'As V.Club de se montrer aptes pour remporter le match « aller », du fait que toute la République démocratique du Congo a les yeux rivés sur eux.