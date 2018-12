Soudan: Al-Bashir - La sécurité et la stabilité sont synonymes de développement

Le président de la République le maréchal Omar aAl-Bashir a affirmé que la sécurité et la stabilité signifiaient davantage de projets de développement et de services, louant les efforts déployés par le gouvernement de l'Etat fédéré du Darfour de l'Est l'attention qu'il prêtait à ces domaines.

Dans son allocution prononcée devant la mass populaire samedi à la ville Al-Da'in, le Président de la République a salué les citoyens, le peuple et les administrations civiles pour avoir défendu le programme du gouvernement et leur contribution à la sécurité et à la stabilité. Il a déclaré que l'état de l'Est-Darfour jouisse d'énormes ressources qui créeraient des emplois pour les jeunes.

Le président s'est engagé à mener à bien les projets de service et de développement dans l'État, notamment par la route Annuhud-Alda'in , la route Alda'in-Alradoum et la réhabilitation des chemin du fer, ainsi que de relier l'état fédéré du Darfour de l'Est avec le réseau électrique national.

Le Président a souligné l'importance de l'éducation publique et de la fourniture de soins de santé primaires pour assurer la santé des mères et des enfants.