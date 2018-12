Cote d'Ivoire: Protection de l'environnement - La Banque mondiale examine un nouveau cadre

Le Secrétariat exécutif permanent de Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (Redd+), en collaboration avec l'Agence nationale de l'environnement (Ande) et avec l'appui de la Banque mondiale, a organisé un atelier sur le nouveau Cadre environnemental et social de la banque le 27 novembre, à Grand-Bassam.

Objectif, former le personnel de l'Ande et les points focaux des structures membres de la Commission interministérielle d'évaluation des études environnementales et sociales sur les normes de ce nouveau cadre.

Ce, afin d'optimiser davantage la gestion des aspects environnementaux et sociaux des projets de développement financés par la Banque mondiale.

Représentant le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, M. Zabi Guillaume, conseiller technique, s'est réjoui de la tenue de cette formation qui est, selon lui, la première du genre.

« A l'issue de ladite formation, les bénéficiaires devraient, de façon spécifique, être capables de comprendre le mécanisme du "screening" environnemental et social, la catégorisation environnementale et sociale, la catégorie d'évaluation environnementale et sociale, étude ou notice d'impact environnemental et social, ainsi que leurs rôles et responsabilités dans le processus de gestion en amont et en aval des aspects environnementaux et sociaux », a-t-il fait savoir.

Pour Abdoulaye Gadière, spécialiste principal en environnement et coordonnateur de la sauvegarde environnementale au bureau régional de la Banque mondiale, représentant le Directeur des opérations de l'institution en Côte d'Ivoire, « l'atteinte de l'objectif de développement des projets tout en minimisant leurs impacts négatifs sur les composantes de l'environnement et les communautés, constituent le but fondamental et l'équilibre idéal pour la Banque mondiale», a-t-il expliqué.

Pour rappel, dans l'optique d'inverser la tendance de la déforestation et de la dégradation des forêts et de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2011, dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (Redd+).