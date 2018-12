Cameroun: Retrait de l'organisation de la CAN - Issa Tchiroma dénonce une injustice flagrante

Au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu ce jour à Yaoundé, Issa Tchiroma Bakary, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement « Cette décision étonnante à plus d'un titre, ne rend assurément justice ni aux investissements colossaux consentis par notre pays et qui se traduisent aujourd'hui par de belles infrastructures modernes visibles de tous »

Qui sont, pour le ministre de la communication le résultat de « l'engagement déterminé du Chef de l'État et au Peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour abriter en 2019, une fête éclatante du football africain »

Ce retrait par la CAF de l'organisation de la CAN par la CAF sonne comme un complot international ourdi contre le Cameroun et le ministre s'insurge «Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations » Nul n'est besoin de dire ici que le Cameroun a écrit les plus belles lettres du football Africain.

Apres la déculottée de 1972, il était temps, 45 ans après que la grande fête du football Africain se passe au Cameroun. L'organisation de la CAN a été attribuée au Cameroun depuis 2014. Quatre années après, toutes les infrastructures ont été mises en place pour une compétition efficiente ?

Pour Issa Tchiroma « Le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination, la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au Peuple camerounais et en les achevant à bonne date, ainsi que s'y est engagé le Chef de l'État »

Bien plus et pour le ministre Camerounais « que le football africain ne pourra se hisser au niveau de celui des continents plus avancés, sans le respect d'une certaine éthique »

Et puis finalement «Face à cette injustice flagrante, le Gouvernement de la République demande au Peuple camerounais de garder toute sa sérénité et de ne pas céder à la tentation des polémiques stériles »