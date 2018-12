Togo: Didi, nouvelle « interlocutrice privilégiée » des enfants !

Sauf à s'y méprendre, elle sera certainement la nouvelle interlocutrice privilégiée des enfants, surtout ceux Togolais, en cette fin d'année 2018.

Et pour cause, l'artiste Didi, connue à l'état-civil sous le nom de Diane Djobo-Tetteh, a sorti ce Samedi 1er Décembre 2018 sur le site de la Foire Togo 2000, le premier album de sa carrière « C'est Noël ».

Spécialement dédié aux enfants, c'est un album de sept titres qui d'après elle s'adresse aussi bien à ces âmes sensibles mais aussi, aux adultes. « Dans chaque adulte, il y a une âme d'enfant, et donc ces titres parleront à toutes les personnes.

C'est vrai que les enfants seront plus accrochés mais je suis sûre que les grandes personnes qui seront autour de ces enfants-là se retrouveront dans ces sept titres-là qui sont sur cet album ».

Pour l'artiste qui n'est pas en tout cas à son premier clin d'œil aux enfants, puisqu'ayant sorti un an plus tôt un single qui se veut une sorte de berceuse toujours dédicacé à ces enfants, cet album est bien « une confirmation, parce que, ce premier album vient confirmer ce choix que nous avons fait déjà en son temps de nous adresser à un public spécial qui est le public des enfants ».

Justifiant le bien-fondé de cette démarche, elle explique que « C'est Noël rappelle quelques chants de Noel de notre enfance, pour faire un petit clin d'œil à cette période de l'année qui est la période des fêtes de Noël ».

Se réclamant, par le bais de ce bébé discographique, le titre d'interlocutrice privilégiée de tous les enfants du monde, Didi croit savoir qu'il n'y a pas meilleure manière que celle « la plus ludique, la plus gaie, qu'il y a de leur parler qui est de chanter pour eux, de parler de leur quotidien, de parler de leur vie » et ceci en utilisant pour s'adresser à eux, « des termes d'enfants, avec des mots qui pourront leur parler ».

Enfin, explique-t-elle le choix de cette cible par le fait que « l'enfant d'aujourd'hui en réalité sera le décideur, l'adulte ou le responsable de demain, donc, il est très important de lui donner de l'équilibre dès le départ.

Et c'est cette façon qu'il faut pour leur adresser des paroles ou une éducation qui leur permettra d'avoir cet équilibre lorsqu'ils seront de grandes personnes, des adultes ».

En tout cas, « C'est Noël », dont les sept titres, Adeste fideles", "Silent Night", "Il est né le divin enfant", "Minuit Chrétien", "Les anges dans nos campagnes", "Petit Papa Noël" et "Joy to the world", ont été travaillés dans les locaux du studio « Cherubin », est à écouter et à réécouter à tout prix et pour le bonheur des enfants.

Rendez-vous donc chez les disquaires et autres lieux de distributions habituelles pour s'en procurer cet album et pourquoi pas saisir la perche tendue par l'artiste qui se dit prête à répondre à toutes sollicitations pour égayer le quotidien des enfants surtout en ces périodes de fête de fin d'année.