Congo-Brazzaville: Journée mondiale du SIDA - Ghislaine Guilaine Mbani Ondze invite les jeunes congolais au dépistage précoce

La présidente de l'Association initiative d'aide au développement (AIDD) a lancé son appel au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville, à l'occasion de la célébration de l'événement, le 1er décembre à Pointe-Noire.

Ghislaine Guilaine Mbani Ondze a rappelé que son association œuvre depuis plusieurs années dans la lutte contre le VIH/ sida, au côté du gouvernement de la République du Congo, à travers des sensibilisations chaque année à l'endroit des jeunes scolarisés.

Ces actions portent aussi sur la formation et l'information liées aux changements des comportements et à la prise de conscience par les jeunes sur des conséquences du VIH /sida.

« Dans la lutte contre le VIH/sida, l'Etat reste un partenaire sûr et important pour notre association. Ainsi, les jeunes congolais doivent être conscients de l'existence de cette maladie et doivent se faire dépister tôt en vue de connaître leur statut sérologique à temps pour une prise en charge rapide», a-t-elle signifié.

La date du 1er décembre, selon la présidente de l'AIDD, represente aussi une occasion favorable pour toute personne en général et les jeunes en particulier pour se faire dépister.

Le dépistage, a-t-il pousuivi, est le seul moyen efficace pour savoir si l'on a été infecté par le VIH et d'être pris rapidement en charge médicalement.

« Connais ton statut ! », c'est le thème de cette trentième édition. Indépendamment de l'enseignement dispensé aux jeunes sur la manière de prévenir le VIH/sida et d'accéder aux tests de dépistage, l'éducation sexuelle leur permet aussi de développer des compétences nécessaires à une vie quotidienne plus saine et plus sûre.

Pour les jeunes vivant avec le VIH, un environnement scolaire sensible aux questions de santé est salvateur ; cela leur permet d'accéder et d'adhérer plus facilement aux traitements.