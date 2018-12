Afrique Centrale: Action humanitaire - Un accord-cadre de coopération signé entre les sociétés nationales Croix-Rouge des deux Congo

Le partenariat conclu, le 28 novembre à Brazzaville, vise le développement des stratégies communes de travail pour des réponses efficaces et efficientes entre les deux parties.

L'accord-cadre quinquennal de coopération vise la concertation et la recherche des solutions communes par la mise en place des programmes et projets transfrontaliers.

Pour ce faire, il prévoit également la mise en place d'une commission conjointe dans chaque société nationale pour le suivi des programmes de coopération, selon les besoins humanitaires en présence.

La commission conjointe a notamment la tâche de déterminer le champ d'action de coopération; de définir les axes prioritaires de coopération opérationnelle ; de créer un cadre logique dans la collecte, l'analyse et l'échange des informations de toute nature pouvant renforcer la coopération entre les deux sociétés nationales ; de fixer annuellement les objectifs de coopération technique opérationnelle et d'en faire un bilan exhaustif pour une meilleure orientation ; de faire des propositions pertinentes pour l'élaboration et la mise en œuvre des projets, programmes d'intérêt commun, dans le cadre du partenariat opérationnel.

En définitive, ce document vient donner aussi une base formelle à l'engagement précité par la mise en œuvre des mécanismes de consultations, d'accords clairement définis et de créer un cadre favorable au renforcement des compétences et de capacités pour le développement des ressources à travers une synergie positive entre le Congo et la République démocratique du Congo (RDC) dans le domaine humanitaire.

Le document a été paraphé, du côté de la Croix-Rouge du Congo, par son président, Christian Sédar Ndinga, et du côté de la Croix-Rouge de la RDC, par son président, Grégoire Mateso Mbuta Way.