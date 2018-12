Afrique: Classement-FIFA - La RDC passe de la 47e à la 49e en novembre

Le onze national a régressé de trois places au dernier classement de la Fifa et occupe la 49e place mondiale et 5e sur l'échiquier africain. En octobre, il était 47e mondial et 4e en Afrique.

Le match nul d'un but partout, le 18 novembre, entre les Léopards et les Diables rouges du Congo Brazzaville en cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 (qui ne se jouera plus au Cameroun selon la récente décision de la Confédération africaine de football), a influé sur cette décroissance au classement car, la RDC avait le statut de favori.

Les Léopards devront obligatoirement battre les Lones Stars du Liberia en cinquième journée en mars 2019 pour valider leur ticket pour la phase finale de la CAN 2019.

En Afrique, le Sénégal (23e rang mondial) reste en pool position, devant la Tunisie (26e rang mondial). Le Maroc (40e rang mondial) est troisième, suivi du Nigeria (44e rang mondial).

La RDC clôt donc le top 5 africain. Au niveau mondial, la Belgique se maintient en première place, devant la France, le Brésil, la Croatie et l'Angleterre.