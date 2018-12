Afrique: CAN féminine 2018 - Refiloe Jane privée de finale à cause de son club

Coup dur pour Desiree Ellis ! La coach de l'Afrique du Sud ne pourra pas compter sur les services de sa vice-capitaine Refiloe Jane pour la finale de la CAN féminine 2018 face au Nigéria ce samedi.

En effet, l'Afrique du Sud jouera la finale de la CAN féminine Ghana 2018 sans sa vice-capitaine, Rafiloe Jane. La milieu de terrain sud-africaine qui a joué tous les matchs de la compétition est partie en Australie pour rejoindre son nouveau club, Canberra United Football Club, après avoir contribué à qualifier son pays pour la Coupe du Monde féminine France 2019 et à la finale de la CAN féminine 2018.

Son club joue ce dimanche 02 décembre contre Sydney FC en Ligue australienne. A noter que la Fédération sud-africaine (SAFA) et le club australien avaient toutefois noué cet accord avant la CAN, considérant que le plus important était la qualification pour le Mondial féminin 2019, chose faite avec cette place de finaliste.