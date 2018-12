Madagascar: Lalao Ravoavy-Liounis - Sortie de « Les Us et coutumes de l'Imerina depuis la Royauté à Madagascar »

Lalao Ravoavy-Liounis a sorti le livre « Les Us et coutumes de l'Imerina depuis la Royauté à Madagascar », disponible en grandes surfaces et en librairies.

Saviez-vous que le « Ala volon-jaza », ou encore l'alphabet malgache, ont été créés sous la royauté de l'Imerina ; que des us, des traditions et des coutumes que l'on continue à faire perdurer ont vu le jour du temps de la royauté de l'Imerina ; et que ces fameux « araky ny fomba malagasy izay tsy hita ny maha ratsy azy » sont effectivement des héritages de nos ancêtres!

Autant de coutumes et de sagesse qui datent de la royauté, rassemblés dans le livre « Les Us et coutumes de l'Imerina depuis la Royauté à Madagascar », écrit par Lalao Ravoavy-Liounis, une autodidacte qui aime visiblement son pays pour lui accorder quelques 3 ans de sa vie, à chercher et à découvrir des informations importantes sur l'histoire des Malgaches.

« Je suis une autodidacte » dit-elle. Une passionnée en d'autres termes, car rien qu'en l'écoutant parler de son œuvre, non pas dans son style littéraire mais dans son contenu, on peut mesurer l'étendue de son travail.

« J'ai collaboré avec plusieurs personnes dont l'historien Aina Razafiarison, ou encore Annick de Comarmond. Je suis allée à l'Académie Malagasy et à la Bibliothèque Nationale » raconte-t-elle. Et d'ajouter : « J'ai même obtenu des documents de la bibliothèque de Montpellier qui renferment une bonne partie de l'histoire de Madagascar « .

Documents

Le projet est très intéressant, dans la mesure où on apprend peu des histoires à l'école, et encore moins des us et coutumes. « C'est suite à un constat que je me suis mise à écrire ce livre.

Il n'y a pas beaucoup de documents qui parlent de la culture et des traditions malgaches à travers son histoire » explique Lalao Ravoavy-Liounis. Et les seuls endroits où on aurait pu trouver les informations sur notre propre identité culturelle ont été réduits en cendres.

« Tout notre patrimoine a été brûlé » regrette-t-elle. Autant de raisons qui incitent à lire cette œuvre qui recueille toutes les traditions de la naissance à la mort, et les codes sociaux qui unissent les Malgaches.

Ce livre, récemment édité à Madagascar, a été présenté par son auteur lors d'une séance dédicaces à la Tour Zital à Ankorondrano.

Depuis, il est disponible dans cinq librairies: Mille Feuilles, Mixte, Saint Paul, Samouraï et Espace Loisir. Il sera également disponible chez Jumbo Score à Ankorondrano et Tanjombato dès la semaine prochaine.