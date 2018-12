Tunisie: La réussite n'est pas toujours là où l'on croit

A vrai dire, il y a un vrai sujet de réflexion sur l'évolution de la plupart des équipes tunisiennes. Sur la tradition de performance qui se distend de plus en plus de plusieurs d'entre elles. Sur leur culture de constance et de régularité qui a disparu au gré des choix et des considérations déplacés. Au fil du temps, nous découvrons que l'étiquette ne correspond plus à leur vocation et aux enjeux divers, là où il n'est plus question de football, et encore moins de projets de jeu.

On n'est plus aujourd'hui d'accord sur la qualité du travail accompli, et pas plus sur la valeur du jeu exprimé par des équipes dont les noms et les statuts ne sont plus les mêmes. Il fut un temps où les équipes qui gagnent étaient celles qui attaquent, qui créent, qui vont chercher l'adversaire dans son camp et qui ont vraiment une maîtrise positive et efficace du ballon.

Plusieurs équipes refusent aujourd'hui cette nature à la fois collective et offensive du jeu et ne sont plus en mesure de prétendre aux grandes victoires, même quand cela devenait nécessaire.

Elles oublient souvent que chaque match a sa vérité et que les adversaires ne présentent pas souvent le même profil. Elles avaient besoin de comprendre, et elles n'avaient pas compris, que chaque match n'est que la conséquence de toute une série d'attitudes et d'adoption de valeurs.

Au-delà des systèmes de jeu, des différents schémas mis en place et des innombrables associations dessinées au fil des matches, deux sujets ne cessent de nous interpeller à propos du football tunisien :

1-Une bonne équipe doit être irréprochable à tous les niveaux.

2-La raison d'être d'une équipe, aussi bien sur le terrain qu'ailleurs, n'est pas faite seulement de football. Beaucoup plus que les corps, ce sont les esprits qui ont souvent marqué d'incroyables revers. Si les jambes traînent, c'est bien parce que les têtes sont brisées. Et les illusions de grandeur avec...

Il faut dire que l'un des plus grands paradoxes du football tunisien est cette tendance à inverser les priorités et les perspectives. Plus on parle de l'état des équipes et des joueurs, moins on en sait. Le football tunisien suscite beaucoup de points d'interrogation. Ici et là, on se croit indispensable, mais finalement on se rend compte que la compétition aurait été peut-être mieux avec des approches et une vision certainement différentes de ce qu'on laisse entrevoir. De ce qu'on préconise.

Une équipe qui gagne, ça ne trompe pas. Dans de justes proportions bien sûr. L'équipe qui gagne est toujours celle qui aurait réussi à étendre son monde, tout en s'y impliquant en entier. Beaucoup d'équipes tunisiennes n'ont pas la capacité nécessaire à gérer une série de matches avec aisance et supériorité. C'est énorme, voire impossible pour des acteurs visiblement incapables de se fondre dans le cadre défini par l'impératif de vaincre.

Mais toujours est-il que la réussite n'est pas toujours là où l'on croit. Elle est dans l'aptitude à dépoussiérer les passerelles censées donner un sens et une raison d'être à tout ce que l'on entreprend sur le terrain. Elle est aussi dans le refus des solutions faciles et dans la nécessité d'admettre que le bricolage a ses limites. Certaines leçons sont mieux apprises dans la douleur et parfois on a besoin de souffrir pour grandir et perdre pour gagner.

Dans le football d'aujourd'hui, on a fini par oublier une vérité éternelle: bien plus que les individualités, c'est le collectif et toute l'équipe qui améliorent le jeu, assurent la progression et font la différence. Dans cette panade générale et face aux contraintes et aux obligations de l'immédiat, des entraîneurs ont fini par perdre l'un des plus importants leviers qu'ils puissent avoir sur leurs équipes: l'influence à long terme sur leur développement, leur culture et leur épanouissement. Même stratégie tout au long du parcours, mêmes principes de jeu et surtout mêmes acteurs. Des fois, quand le groupe reste le même, on ne voit pas les problèmes arriver. Et comme on ne les imagine pas, on ne les anticipe pas...