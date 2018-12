Madagascar: Canal + - Une magnifique programmation pour la fin d'année

Une fois de plus, les nouveautés sont au rendez-vous pour Canal + Madagascar qui offre en cette fin d'année, une super promotion pour les actuels et futurs abonnés.

Une année exceptionnelle. 2018 l'aura été pour Canal + qui affiche un bilan exceptionnel et qui a su satisfaire au maximum sa clientèle.

« Nous avons mis le paquet pour satisfaire nos abonnés » a déclaré hier, lors d'une conférence de presse, Onjatiana Razafindrakoto, la nouvelle Directrice Générale de Canal+ Madagascar.

Mondial 2018

Des abonnés qui ont notamment eu droit à un Mondial 2018 de rêve dont la plupart des matchs ont été diffusés sur les chaînes de Canal +.

Le sport était d'ailleurs roi, pour l'opérateur qui a ouvert cette année les quatre chaînes Canal + Sport ayant permis la diffusion des plus grands championnats de foot européen tel l'UEFA Champion's League, l'Europa League et même le match de qualification des Barea de Madagascar à la CAN 2019 contre le Sénégal.

Par ailleurs, Novegasy, la chaîne 100% fiction malagasy a fait le bonheur des téléspectateurs, même si c'était une programmation éphémère. L'autre nouveauté 2018 a été aussi l'arrivée d'Iroko + une application permettant de regarder des chaînes exclusives aux bouquets Canal+ comme Novelas TV et Novegasy sur mobile.

Et le meilleur est encore à venir car les abonnés de Canal+, surtout les plus petits assisteront au retour de la chaîne du père noël qui sera au rendez-vous tous les jours, les séries Day, l'apprenti du Père Noël, les Mini-ateliers, Magiki ; et tous les soirs, les contes de Grimm.

Sports

Les meilleures sélections Canal + feront également le bonheur des abonnés. On peut citer, entre autres, Star Wars, les derniers jedi sur Canal+ et Canal+ Cinéma ; des week-ends très animés sur Canal+ Family avec le livre de la jungle 1 et 2, opération casse-noisette 1 et 2, Paddington 1 et 2, Samy 1 et 2.

Les fans du sport seront aux anges avec les meilleures affiches sur les chaînes Canal + Sport qui vont diffuser des matchs à ne pas rater des championnats européens. Toujours au chapitre des sports de rugby Top 14 en direct seront diffusés , sans oublier, bien évidemment le basket de la NBA.

Le meilleur du divertissement sur les bouquets Canal + sera sans conteste Coco, le dernier film culte de Disney diffusé ce mois de décembre sur Disney Cinéma. Sur Novelas TV, Catalina la nouvelle série de décembre sera au rendez-vous. Un plateau de choix en somme et qui sera disponible au meilleur prix.

Super cadeau

Onjatiana Razafindrakoto, la DG de Canal+ Madagascar a, en effet, annoncé hier la volonté de l'opérateur de faire bénéficier au maximum ce super cadeau à travers une promotion de fin d'année. «

Pour permettre au plus grand nombre de profiter des bouquets Canal+, le décodeur est à 0 ariary pour tout nouvel abonnement à partir de la formule Evasion + ,les matériels et l'installation sont offerts ».

En guise de bonus, les abonnés bénéficieront de la formule supérieure à son abonnement pendant 15 jours pour tout abonnement ou réabonnement sur les bouquets Canal +. Joyeux noël et bonne année avec Canal +.