Tunisie: «Les solutions pour sortir de l'ornière»

interview

Votre démission du gouvernement en 2012 semble logique à la lumière de la situation de crise que connaît actuellement la vie socio-économique du pays où tous les voyants sont au rouge.

J'ai démissionné de mes fonctions en tant que ministre des Finances pour plusieurs raisons dont la plus importante concerne les finances publiques. Celles-ci s'orientaient vers un déséquilibre qui, à terme, risquait de devenir ingérable. En effet, les dépenses proposées par le gouvernement n'évoluaient pas au même rythme que les ressources. D'où le risque de s'enliser dans l'endettement stérile.

C'est pour cette raison que j'étais opposé à l'augmentation des salaires, au recrutement démesuré de nouveaux fonctionnaires (autour de 130.000 durant la période de la Troïka) et à l'octroi des primes de compensation.

J'optais aussi, à l'époque, pour une légère révision à la hausse des prix des carburants à cause de l'explosion du prix du pétrole à l'échelle mondiale (entre 110 et 120 dollars le baril). Ma proposition a été catégoriquement refusée par le gouvernement.

Actuellement, tous les voyants sont au rouge. Les deux indicateurs les plus apparents et inquiétants sont, d'une part, l'inflation galopante et, de l'autre, la dépréciation manifeste de la valeur du dinar. Toutefois, ces deux fléaux qui rongent l'économie nationale résultent eux-mêmes de graves déséquilibres.

Citons le déficit aigü et croissant de la balance commerciale qui atteint un niveau inhabituel aux alentours de 15 milliards de dinars, et ce, jusqu'à la fin d'octobre 2018 . Citons aussi le déficit du budget de l'Etat qui persiste à un niveau inquiétant.

Que proposez-vous pour redresser la balance commerciale et réaliser l'équilibre budgétaire?

Notre balance commerciale ne peut retrouver le bon chemin qu'en impulsant intelligemment nos exportations, et ce, en maîtrisant les coûts de production (salaires, cotisations sociales, pressions fiscales, taux d'intérêt, prix des carburants et des matières premières) et en améliorant sensiblement notre productivité.

Concernant le déficit du budget de l'Etat, il est absolument nécessaire de rationaliser les dépenses et de compter pour l'essentiel sur les ressources propres.

Cela nécessite évidemment la maîtrise de la masse salariale et des dépenses de compensation (dérivés des céréales, carburants, transport...). Par ailleurs, la croissance soutenue de l'économie est le principal garant de l'amélioration des ressources propres de l'Etat.

Est-il temps de mettre fin aux tiraillements, divergences et conflits des partis politiques pour pouvoir s'occuper franchement de la crise socio-économique et appliquer des solutions à court, moyen et long terme?

La cause principale de l'état catastrophique constaté sur tous les plans de la vie socio-économique dans lequel patauge depuis la révolte notre pays découle du populisme et de la démagogie que pratiquent les syndicats et les partis politiques.

Par conséquent, notre pays ne pourrait sortir de cette impasse qu'en octroyant le pouvoir à une élite non partisane et autonome capable de concrétiser les 3 principales étapes suivantes:

A court terme, il s'agit d'élaborer un programme de stabilisation visant à débarrasser notre économie de l'hémorragie causée par ces deux fléaux, à savoir l'inflation et la dépréciation du dinar.

A moyen terme, il faut mener et entamer les principales réformes structurelles qui préparent et conduisent le pays à un meilleur avenir. Les réformes doivent toucher les finances publiques, le système de sécurité sociale, le système bancaire ainsi que les entreprises publiques et l'administration publique.

A long terme, et dans la troisième étape, le gouvernement pourrait s'atteler à reconstruire l'économie du pays sur de nouvelles bases rénovées et efficientes.