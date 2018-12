Afrique: CAF - Les Barea, Faneva Ima et Nicolas Dupuis nominés pour les titres africains

La défaite inattendue à domicile face aux Soudanais était loin de remettre sur le terrain, les exploits réalisés par les Barea lors des phases éliminatoires de la CAN 2019 qui leur ont valu d'être retenus dans les listes établies par la Confédération Africaine de Football.

But atteint pour les Barea qui n'avaient rien à perdre le dimanche 18 novembre dernier sur le terrain synthétique de Vontovorona. En tout cas, pas la qualification inédite pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

En l'occurrence, la CAN 2019 dont l'organisation a été retirée hier au Cameroun par le Comité exécutif de la CAF, après les réserves émises par les dernières missions d'inspection dépêchées sur place. Une défaite pour le football camerounais avant même le coup d'envoi du tournoi qui est transféré au Maroc.

Performances. Le pays de Paul Byia - réélu récemment à la tête du Cameroun - a laissé échapper la CAN 2019 qui réunira les meilleures sélections africaines. A l'instar des Barea qui sont nominés dans la catégorie « Equipe nationale de l'année » par la CAF présidée par le Malgache Ahmad. Ceci n'expliquant pas forcément cela.

C'est grâce à leurs performances sur le terrain que les hommes de Nicolas Dupuis doivent leur sélection dans la liste des nominés publiée à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la CAF qui s'est tenue vendredi dernier à Accra. L'Ouganda, la Mauritanie et le Zimbabwe figurent également dans la « short list » arrêtée dans la capitale ghanéenne.

Adversaires. Pour sa part, le capitaine des Barea, Faneva Andriantsima est nominé pour le titre de « Joueur africain de l'année ».

Transféré récemment du Havre Athletic Club (HAC) au Clermont Foot 63 (CF63) en ligue 2 française, Faneva Ima aura pour « adversaires » dans la course au titre, le milieu de terrain de Manchester City, l'Algérien Ryiad Mahrez ; les deux attaquants du Liverpool Football Club, le Sénégalais Sadio Mané et l'Egyptien Mohamed Salah. Celui qu'on surnomme « le nouveau pharaon d'Egypte » est le tenant du titre de « Joueur africain de l'année ».

Le chouchou d'Anfield figure même dans la liste des 10 prétendants au titre de The best joueurs de la FIFA 2018.

« Match retour ». La CAF n'a pas mis sur la touche Nicolas Dupuis qui est retenu dans la liste des nominés au titre d' « Entraîneur de l'année ». Comme c'était le cas le 9 septembre 2018 au stade de Mahamasina, le coach des Barea aura en face de lui, l'entraîneur « rasta » des Lions de la Teranga, Aliou Cissé.

Sont aussi dans la liste des nominés, Hervé Renard des Lions de l'Atlas et Florent Ibenge des Léopards du RD Congo.

En revanche, aucun Malgache ne figure dans les catégories de « Jeune joueur de l'année » et « Entraîneur équipe féminine de l'année » qui seront également élus par le Comité technique et de développement de la CAF, en collaboration avec des experts médias et des légendes du foot.

Le gala de remise des prix aura lieu le 8 janvier 2019 à Dakar. Bien avant la CAN 2019 qui vient d'être déplacée au Maroc, l'occasion pour les Barea, Faneva Ima et Nicolas Dupuis de rencontrer en « match retour » leurs adversaires respectifs aux titres de « Equipe nationale de l'année » ; « Joueur africain de l'année » ; et « Entraîneur de l'année ». Reste à attendre si nos nominés réussiront la passe de trois.