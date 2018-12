Madagascar: Mouvement des bidons jaunes - « La grande marche d'Itaosy » maintenue ce jour

La « grande marche d'Itaosy » prévue ce jour, fait partie du mouvement des bidons jaunes lancé il y a de cela quelques semaines.Comme convenu, la population d'Itaosy se donnera ce jour rendez-vous à dix heures pour dénoncer le manque d'eau de la Jirama.

A l'instar des services publics, ceux de la compagnie d'eau et d'électricité (Jirama) figurent parmi les plus critiqués par les Malgaches. Et ce, malgré les efforts des dirigeants actuels de changer la donne. La situation d'Itaosy, qui n'est pourtant pas loin du centre-ville de la capitale malgache, est toutefois particulière.

La population souffre depuis des années d'un cruel manque d'eau. Si bien que le moment est venu pour celle-ci de faire entendre son cri.

« Nous maintenons notre mouvement. Nous avons certes eu des explications de la part de la Jirama mais nous voulons aller jusqu'au bout et montrer au monde ce que nous vivons réellement » a lancé Mialisoa Rakotomalala, une militante et membre du comité organisateur du mouvement.

Consistant en une grande marche allant d'Ambohidrapeto à Ambohitsoa, la « grande marche d'Itaosy » devrait permettre à la population d'Itaosy de marquer leur ras-le-bol de l'insuffisance d'eau dans cette partie d'Antananarivo. Interrogée sur la portée de leur action, Mialisoa Rakotomalala d'expliquer :

« Nous n'avons pas, certes, d'autorisation auprès des autorités étatiques, mais nous allons quand même effectuer la marche« .

Avant de noter : « Nous avons quand même consulté lesdits responsables qui nous ont donné quelques consignes pour le bon déroulement du mouvement« .

Infrastructure. Des explications auraient été données par les responsables auprès de la Jirama d'après Mialisoa Rakotomalala.

« On nous a fait savoir que les stations de distribution d'eau ne pouvaient plus - depuis longtemps - remplir leurs fonctions à cause d'une forte explosion à Antananarivo et à Itaosy« , a-t-elle déploré.

Une situation qui ne devrait être résolue que vers 2019. Mais qui serait mal vue par la population d'Itaosy. « La population d'Itaosy ne peut pas attendre 2019.

Nous avons assez souffert du manque d'eau » s'est plainte notre interlocutrice. Avant d'affirmer : « Il est temps que les responsables auprès de la Jirama agissent et arrêtent de trouver à chaque fois des excuses qui ne tiennent pas la route« .

Sécurité. Populaire, la « grande marche d'Itaosy« , qui est un mouvement apolitique, sera « quadrillée par des éléments des forces de l'ordre et des éléments de sécurités« .

« Nous voulons éviter toute tentative de débordement pouvant être causée par des excès de zèle ou des personnes malintentionnées qui voudraient profiter de l'occasion pour effectuer leur basse besogne« , a fait savoir Mialisoa Rakotomalala.

Cette dernière de renchérir : « Outre les conseils stratégiques, les autorités des forces de l'ordre nous ont fait savoir qu'ils vont également dépêcher des éléments pour sécuriser le mouvement« .

La question de sécurité étant primordiale, les organisateurs de la « grande marche d'Itaosy » ont décidé de ne pas dépasser Ambohitsoa, plus particulièrement pour éviter le centre commercial Horizon Ivato Itaosy.

Le manque d'eau n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'autres quartiers, villes, districts et régions du pays en souffrent. La problématique de la gouvernance de l'eau reste un grand défi pour les autorités malgaches.