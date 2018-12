Algérie: Basket/AfroLeague - 7 clubs dont le GS Pétroliers engagés au tournoi de Radès

Tunis — Sept clubs dont le GS Pétroliers ont confirmé leur participation au tournoi qualificatif (zone 1) à la phase finale de l'AfroLeague 2019 de basket-ball, du 10 au 15 décembre à Radès (Tunisie), ont annoncé samedi les organisateurs.

Outre le représentant algérien, la compétition verra la participation de six autres clubs dont l'équipe organisatrice l'ES Radès (Tunisie), aux côtés de la JS Kairouan (Tunisie), de l'AS Salé et du Widad Casablanca (Maroc), d'Al Ittihad et d'Al Ahly (Libye), a précisé la même source.

Tous les matches auront lieu à la salle Taoufik-Bouhima de Radès.

Dans le but de redynamiser la compétition des clubs africains, la branche africaine de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA Afrique) a reformulé la Coupe d'Afrique des clubs champions (ACC) en FIBA AfroLeague, dont la première édition débutera en janvier 2019 avec la participation de 16 clubs.

Les seize équipes obtiendront leur ticket pour l'AfroLeague à travers des éliminatoires régionales (Zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la FIBA Afrique).

Les éliminatoires pour la première édition de la FIBA AfroLeague ont débuté en septembre et se poursuivront jusqu'à la mi-décembre 2018, tandis que la phase finale se déroulera du 11 janvier au 21 avril 2019 dans différentes villes africaines.

A ce jour, les clubs qualifiés pour la FIBA AfroLeague sont Al Ahly d'Egypte, vainqueur des éliminatoires de la zone 5, Smouha (Egypte), les Angolais de Primeiro de Agosto et Petro de Luanda, et Ferroviario da Beira (Mozambique), qui ont terminé respectivement premier, deuxième et troisième des éliminatoires de la zone 6.