Tunisie: Briser le silence...

De son côté, Nour Elhouda Sessi, présidente de l'association «Horizons et défis», a déclaré, à cet effet, que «la sage-femme est le premier pilier qui est concerné par l'agression.

En effet, et malheureusement, dans les laboratoires et dans les directions de santé, les hôpitaux refusent de nous sponsoriser et de nous soutenir. La sage-femme subit les brimades et les agressions verbales de ses chefs hiérarchiques dans le but de l'humilier et minimiser son rôle.

On lui impose, parfois, de pratiquer des actes et des tâches non conformes à son profil de poste et si elle refuse, elle est sanctionnée. Nous demandons d'instituer un statut pour les sages-femmes afin de pouvoir travailler en sécurité. Le silence doit être brisé!».

Mme K.Saidi Ep. Gaida Mahjoub, experte universitaire en santé sexuelle reproductive et violence du genre, a souligné que «les professionnels de santé sont souvent le premier recours des femmes victimes de violence. Cette réalité place le système de santé aux avant-postes pour la prise en charge des femmes vulnérables».

Et d'ajouter : «Notre rêve est qu'un jour, les femmes victimes de violence qui se rendent à l'hôpital puissent trouver un professionnel formé qui les soutient et leur apporte l'écoute et l'aide psychologique nécessaires pour s'en sortir».