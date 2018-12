Algérie: 54 orpailleurs arrêtés à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (MDN)

Alger — Des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté, jeudi à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, 54 orpailleurs et saisi du matériel de détection de métaux, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense Nationale.

"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté, le 29 Novembre 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, cinquante-quatre (54) orpailleurs et saisi deux (02) véhicules tout-terrain, des outils de détonation, deux (02) paires de jumelles, (21) groupes électrogènes, (20) marteaux piqueurs et un détecteur de métaux", précise le communiqué.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec, à Oran et Aïn Témouchent /2eRM, des tentatives d'émigration clandestine de (94) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que des Garde-frontières ont déjoué, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf /5eRM, des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à (9.212) litres, ajoute la même source.