Algérie: Le bureau de l'APN examine les amendements proposés au projet de règlement intérieur

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), s'est réuni mardi sous la présidence de Mouad Bouchareb, président de l'APN pour examiner les amendements proposés au projet de règlement intérieur de l'Assemblée, indique un communiqué de la chambre basse du parlement.

Le bureau a examiné les questions orales et écrites et soumis la déclaration d'un nouveau député concernant un cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire à la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés pour avis, ajoute le communiqué.

La réunion du bureau a également porté sur l'examen d'une demande de la commission des transports et des télécommunications pour la formation de deux missions d'information à l'aéroport Houari Boumediene et au siège de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) de Sidi Abdellah.

Il a également été question d'examiner une deuxième demande formulée par la commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire sur l'organisation de missions d'information à Alger, Tébessa et Béchar, ainsi qu'une dernière demande de la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés pour l'organisation de deux journées parlementaires sur la déclaration universelle des droits de l'homme et l'exception d'inconstitutionnalité.