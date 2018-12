Algérie: Festival d'Ahellil - Hommage au défunt Moulay Slimane Seddik

La 12ème édition du festival d'Ahellil (28-30 décembre) rendra un hommage au défunt Moulay Slimane Seddik, connu sous le nom de Moulay Timi, un ardent défenseur du patrimoine, a-t-on appris jeudi à Timimoune (Adrar) du commissaire du festival, Ahmed Djouli.

Cette initiative traduit une reconnaissance aux efforts déployés durant toute sa vie par le défunt (décédé cette année) au service du patrimoine de la région et son accompagnement de chercheurs dans leurs travaux, à l'instar de l'académicien Mouloud Mammeri et autres chercheurs et gens des médias, a-t-il précisé.

Vingt-quatre (24) troupes relevant d'associations s'intéressant au patrimoine Ahellil et une quinzaine d'autres de différents genres folkloriques sont attendues pour animer ce festival qui se déroulera dans la capitale du Gourara (Timimoune).

Une conférence est également prévue, en coordination avec le laboratoire saharien pour le catalogage du patrimoine algérien (Université d'Adrar) et le bureau de wilaya d'Adrar de l'association "Beit Echiir" (Maison du poème), et sera animée par des académiciens et des chercheurs.

La conférence, qu'abritera la bibliothèque publique de lecture à Timimoune, traitera de divers thèmes liés au patrimoine ancien d'expression amazigh, en plus de la présentation d'exemple de créativité dans la poésie zénète que célèbre la région à cette occasion.

Les visiteurs de l'oasis rouge (Timimoune) auront aussi l'opportunité d'apprécier des facettes de l'art Ahellil ancien lors de soirées prévues au théâtre de plein air de la ville.