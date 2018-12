Algérie: Une caravane nationale de sensibilisation contre les dangers de la route

Une caravane nationale de sensibilisation sur la sécurité routière s'est ébranlée jeudi de Hassi-Messaoud (Ouargla), à l'initiative du Centre national de la prévention et de la sécurité routière (CNPSR), a appris l'APS des organisateurs.

Placée sous le signe "Dangers de la circulation routière: agissons ensemble pour les contrecarrer", cette caravane, initiée en coordination avec le groupe Sonatrach, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération liant les deux parties, sous l'égide de la direction centrale de la santé et de la sécurité, devra sillonner, jusqu'au 7 février prochain plusieurs régions du Nord et du Sud du pays, selon un communique parvenu du CNPSR.

Cette caravane, qui doit rallier les villes de Hassi-Messaoud (Ouargla), In-Amenas (Illizi) et Hassi-R'mel (Laghouat), poursuivra son périple pour toucher les wilayas d'Oran, Skikda et Alger, a-t-on signalé.

L'initiative vise, entre-autres objectifs, à fédérer les efforts du CNPSR et du groupe Sonatrach dans les démarches de vulgarisation et de sensibilisation sur les risques des accidents de circulation et de réduire les pertes humaines et les dommages matériels engendrés.

Selon les données du CNPSR, les accidents de circulation survenus durant les neuf premiers mois de l'année en cours ont causé 2.548 décès et 25.551 blessés, dont le tiers ne dépasse par les 29 ans d'âge.

Les accidents et dangers de la route constituent une préoccupation majeure pour les grandes entreprises économiques activant au niveau national, y compris la Sonatrach qui, en dépit des différents mécanismes mis en place et les mesures entreprises, a enregistré ces dernières années une hausse "sensible" des décès suite aux accidents survenus au niveau de ses bases, selon la même source.

Face à cette situation, le CNPSR et le groupe Sonatrach ont convenu d'adopter la voie de la sensibilisation, en tant que moyen susceptible de développer le sens de la prévention routière en milieu professionnel, au sein de la population et chez l'ensemble des usagers de la route.

Le programme de cette caravane prévoit une série d'activités consistant en la formation en matière sécurité routière et le développement des connaissances afférentes au domaine au profit des travailleurs du groupe Sonatrach, ainsi que la sensibilisation des différents usagers de la route, et ce à travers les sorties de terrain et les activités de proximité en direction de la population, notamment les jeunes, la catégorie la plus exposée aux risques de la route (le tiers des victimes en Algérie sont des jeunes de moins de 29 ans).

Estimant que cet état de fait requiert d'accorder toute l'importance voulue à cette catégorie sociale, notamment en matière de sensibilisation, le CNPSR note que la sensibilisation sur les dangers de la route doit cibler également les enfants, par leur inculcation d'une bonne culture de la circulation et des règles élémentaires d'usage de la route.

Dans le but de dynamiser les activités de cette caravane et atteindre les objectifs escomptés, les deux parties (CNPSR et Sonatrach) se sont employés à la diversification des supports de sensibilisation et des moyens de communication pour promouvoir les activités de la caravane, dont la diffusion de spots publicitaires télévisuels et radiophoniques, l'affichage des panneaux et banderoles et la distribution de dépliants, en plus de supports éducatifs et culturels visant les enfants, selon les organisateurs.

Les deux parties ont mis l'accent, à cette occasion, sur l'adoption du principe de "la sécurité routière, la responsabilité de tous" et de la conjugaison des efforts pour assurer la réussite de pareilles initiatives.