Algérie: Torture et disparitions - 87 victimes de l'armée française identifiées

Paris — L'appel à témoin, lancé en septembre dernier par le site 1000autres.org, pour connaître les Algériens victimes de la torture par l'armée français durant la guerre de libération, a enregistré 87 identifications, dont 77 disparitions, a-t-on appris vendredi des initiateurs.

"En deux mois, bien que le site s'adresse en français à une population très majoritairement non-francophone et à des groupes d'âge n'ayant pas toujours un accès aisé à internet, 87 identifications ont été réalisées, dont 77 disparitions définitives après arrestation, les autres personnes identifiées ayant survécu à leur arrestation et à la torture", ont indiqué les historiens Malika Rahal et Fabrice Riceputi dans leur blog.

Dans ce premier bilan, depuis le lancement de ce site par l'Association Maurice-Audin et Histoirecoloniale.net au lendemain de la déclaration du président Emmanuel Macron sur la responsabilité de l'armée française dans la torture, l'assassinat et la disparition de Maurice Audin, les deux historiens indiquent que rares sont les signalements de cas d'enlèvement et de torture sans disparition, soulignant que les nombreuses identifications d'un père ou d'un grand-père disparu s'accompagnent bien de témoignages "forts", parfois "très précis" et assortis de photographies et d'autres documents.

"On réalise, en lisant les témoignages, combien la méthode de l'enlèvement, de la torture et de l'assassinat a atteint son but : diffuser l'effroi par capillarité dans l'entourage familial et, au-delà, dans le quartier et dans la ville", ont affirmé Malika Rahal et Fabrice Riceputi.

Ils expliquent que les témoignages montrent une frustration "explicite", parfois "mêlée d'amertume et de ressentiment", de ne pas voir l'histoire tragique du disparu et de sa famille connue et reconnue à l'égal de certaines autres.

Pour les deux historiens, les réactions diverses recueillies les mettent en contact avec un grand nombre de témoins dont beaucoup n'ont jamais été interrogés, pour constituer par le croisement des sources, un savoir scientifique sur cette "grande répression".

Le site 1000autres.org a été lancé pour contribuer à faire connaître la vérité sur le sort des nombreuses victimes de disparitions forcées durant la guerre de libération nationale.

Soutenu par L'Humanité, Mediapart, Politis, Témoignage chrétien et El Watan, et des associations Mrap, LDH, Acca, Sortir du colonialisme, 1000autres.org compte également à rendre justice à ces victimes et à mieux faire connaître un pan d'histoire "trop longtemps occulté".

Intitulé "Enlevés, détenus clandestinement, torturés et parfois assassinés par l'armée française, Alger 1957 - des Maurice Audin par milliers", il publie plus de mille notices individuelles sur des personnes enlevées et séquestrées à Alger en 1957, dont les proches ont cherché à avoir des nouvelles et dont certaines ne sont jamais réapparues.