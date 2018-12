Algérie: 44 agences de tourisme organiseront la saison du hadj et de la omra

Alger — Quarante quatre (44) agences de tourisme ont été sélectionnées pour organiser la saison du hadj 2019, a indiqué un responsable de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO).

"La commission nationale permanente intersectorielle de préparation de la saison du hadj 1440/2019 a sélectionné 44 agences de tourisme, dont deux publiques, pour organiser la prochaine saison du hadj", a déclaré à l'APS Makdour Brahim, directeur du hadj à l'ONPO.

Cette décision a été prise conformément aux recommandations du conseil interministériel, tenu le 30 octobre dernier, portant maintien du niveau de performance de la saison du hadj 2018 et encouragement des agences de tourisme à l'expérience avérée", a fait savoir le responsable.

"Cette décision n'enfreint pas le cahier des charges en vigueur et ne créé pas de monopole", a affirmé le responsable, précisant que cela avait plutôt pour but d'éviter "les erreurs et les dysfonctionnements enregistrés lors des années précédentes".

"Cette décision n'est pas injuste à l'égard des agences touristiques actives sur le terrain car elles auront d'autres opportunités notamment pour organiser le hadj VIP et prodiguer d'autres prestations", a-t-il rappelé.

Il a fait savoir, par ailleurs, que les rapports de la commission de contrôle et d'inspection relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs sur le suivi des agences touristiques dans les lieux saints et l'évaluation de leurs activités et performances avaient démontré que la saison du Hadj 2018 avait été "meilleure" comparée aux saisons précédentes.