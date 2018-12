Algérie: Les Japonais connaissent l'Emir Abdelkader à travers leurs manuels scolaires

Mascara — Les japonais connaissent l'Emir Abdelkader en tant qu'héros de la résistance populaire algérienne car, il figure dans les manuels scolaires depuis des dizaines d'années, a précisé le Professeur d'histoire à l'université de Sophia à Tokyo, Kisaichi Masatochi.

"Les manuels scolaires japonais évoquent l'Emir Abdelkader et son combat.

De ce fait, les japonais connaissent cette personnalité en tant qu'héros de la résistance populaire algérienne contre l'occupant français", a indiqué à l'APS, Kisaichi Masatochi, en marge du colloque international "l'Emir Abdelkader entre les deux rives", ouvert mardi à l'université de Mascara.

Le même universitaire a précisé que les manuels scolaires japonais définissent l'Emir comme "figure emblématique de la résistance algérienne au 19ème siècle et fondateur de l'Etat Algérien moderne".

"Il était l'homme qui a tenu tête, durant 17 ans (1830-1847), à l'armée française, l'une des plus grandes et des plus anciennes armées du monde.

Avec sa résistance héroïque contre l'occupant français, l'Emir a donné des leçons de courage et de bravoure aux peuples du monde", poursuit M. Masatochi.

"Les manuels scolaires japonais rapportent que le courage de cet homme a été reconnu même par ceux qui l'ont combattu, non seulement pour ses qualités de guerrier et de stratège mais aussi pour sa grandeur morale et son humanisme", a-t-il encore ajouté.

L'universitaire japonais a, par ailleurs, relevé qu'il existe très peu d'écrits et d'études au Japon sur ce grand résistant. "Il existe environ une centaine de thèses de fin d'études dans les universités japonaises, et quelques études sur +l'invasion française de l'Algérie et la résistance d'Abdelkader+ (1983) par Kisaichi Masatochi, et +La nation chrétienne selon l'Emir Abdelkader+ de Yuko Tochibori, et deux traductions du traité de la Tafna, et du livre Kitab Al-Mawakif fi al-tasawouf", a fait savoir le même universitaire