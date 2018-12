Algérie: L'art contemporain italien s'invite à Alger

Alger — Une exposition d'art pictural, inscrite dans le mouvement contemporain, de l'artiste italien Claudio Burei, qui explore dans ses œuvres des supports et des techniques atypiques en plus du digital painting, a été inaugurée jeudi à Alger.

Intitulée "Rien de personnel", cette exposition organisée par l'Institut culturel italien d'Alger, se tient à l'espace d'art "Les ateliers sauvage" dans le cadre de la 15e édition de la manifestation "La journée du contemporain" organisée dans plusieurs villes du monde par l'Association des musée d'art contemporain italiens.

Dans une première collection, l'artiste explore des technique comme les incisions, les griffure et la peinture pour réaliser des portraits du symbole de la révolution cubaine Ernesto Guevara et de l'ancien chef d'Etat chinois Mao Zedong sur des support en carton ondulés où la peinture ne sert qu'à définir les contours de ces visages, faits d'incisions, et où l'absence de matière remplace le trait.

Avec cette même technique l'artiste peintre expose également les œuvres "Discovery" qui évoque l'art rupestre sur un fond de nuances de bleu, et la collection "Once Upon Time" montrant le rapport entre les enfants et leurs animaux de compagnie dans une conception assez naïve.

Claudio Burei offre également aux visiteurs la possibilité de découvrir la collection "Ogle", qui s'inscrit dans un héritage culturel de Pop'Art italien, et où il explore le digital painting en déconstruisant l'image du géant d'Internet Google dans des œuvres comme "1,2,3,..." arborant le drapeau algérien, "Usogle" dédiée aux USA ou encore "Bangala" célébrant l'alphabet et la langue Bengali.

Autre œuvre proposée à l'exposition "Rien de personnel", "Distance" inscrite dans l'art abstrait avec une conception contemporaine exploitant une infinité de nuances de vert avec une technique mixte d'email sur carton appuyant sur les craquelures de l'émaillage comme un trait de crayon libre.

L'exposition "Rien de personnel" est ouverte aux visiteurs jusqu'au 15 décembre à l'espace d'art "Les ateliers sauvages".