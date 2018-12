Afrique: L'impossible défi de l'AS Vita Club

La pusillanimité est l'attitude de celui qui craint le risque, les responsabilités; qui manque d'audace, de courage, de fermeté. Pourtant, à l'inverse, penser que l'AS Vita Club va le faire ressemble à une forme de fanfaronnade.

Imaginer que le club de Kinshasa va pouvoir marquer quatre buts au Raja de Casablanca et inscrire pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe de la Confédération Total relève de l'utopie. Ce défi serait celui des premiers tours on pourrait le comprendre mais là il s'agit d'une finale retour avec un adversaire aguerri qui est l'un des plus grands clubs marocains et qui a trois Ligue des champions à son palmarès.

"C'est mathématique pour soulever la Coupe. Il nous faut marquer 4 buts sans en encaisser. On s'est mis en réelle difficulté. L'histoire nous enseigne que c'est possible. Il faut y croire encore jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Essayez de laver l'affront qu'on a subi à Casablanca " déclarait avant le match retour Florent Ibenge, l'entraîneur du club de Kinshasa.

En 100 Coupes d'Afrique des clubs jamais semblable exploit n'a été réalisé à une exception près. En 1976, le Hafia de Conakry après avoir gagné le match aller chez lui sur ce score de 3-0 s'était incliné sur le même score à Alger fief du Mouloudia avant de perdre aux tirs au but.

La seule stratégie d'une rencontre dans un tel scénario. Pour le Vita Club, "j'attaque et reste intraitable en défense", pour le Raja, "je résiste et je tente de placer des contres avec l'espoir d'en mettre un au fond des filets3. les premières minutes de la finale seront cruciales.

Dans cette confrontation, il y aura un joueur dans une drôle de situation. Son nom: Lema Mabidi. le milieu de terrain international congolais a été finaliste de la Ligue des champions en 2014 avec l'AS Vita Club, son équipe d'alors. L'année suivante il joue au CS Sfaxien avant de rallier le Raja à Casablanca. Une drôle de réception doit l'attendre ce dimanche au Stade des Martyrs.

Les déclarations

Florent Ibengue (entraîneur de l'AS Vita Club)

Notre premier devoir est de restaurer l'image de notre club après la pâle copie de la pale copie du match aller. On veut faire plaisir à notre public en nous battant avec rage. Peu importe le résultat. Il faut qu'on soit nous-mêmes , rester dans le jeu et non pas dans l'enjeu et la pression qu'il dégage. Notre prestation ne dépend que de nous. Certes le Raja est une grande équipe qui force le respect , mais il faut qu on fasse le nécessaire comme en restant calme et en jouant au ballon . Nous piaffons d'impatience de montrer autre chose et jouer pour gagner. On a beaucoup axé le travail sur le côté mental . Les organismes sont atteints c est la fin de saison . On va jouer avec le coeur c est le message que j'ai transmis aux joueurs . Car à Casa on a manqué d agressivité donc de répondant si bien que l état des lieux n est pas si reluisant avec les absences à la pelle, soit par suspension, soit par indisponibilité. L effectif est amoindri à 18 ou 17 joueurs. Mais comme j ai dit c est un match exceptionnel dans lequel les joueurs doivent se surpasser . On ne va rien lâcher, on va tout donner pour ne pas avoir de remords. Je sais que les gens sont déçus mais on est en finale d'une prestigieuse Coupe continentale et ce n est pas une sinécure . On a besoin de notre public pour nous galvaniser et pousser à fond. Ici à Kinshasa ce sera une autre histoire...

Nelson Munganga Omba (capitaine de l'AS Vita Club)

Il n ya pas eu de match à Casa. On est passé complètement à côté du sujet . On n'a pas joué. On était tétanisés, déboussolés et amorphes . Dimanche, on mettra un autre rythme au match demain, on saura remonter la pente et renverser la vapeur nous avons les moyens de le faire. On va rapporter la Coupe, on est sûrs de nous .

Juan Carlos Garido (entraîneur du Raja AC)

C est un match très particulier qui implique beaucoup de concentration, de sacrifices, de de discipline, de détails tactiques, de détermination, d abnégation et de don de soi. Bref tous les ingrédients d'un match pas comme les autres contre un adversaire redoutable prêt à sortir le grand jeu donc un grand match et une grande performance. Idem pour nous. Nous respectons le Vita Club et nous sommes fin prêts pour réaliser un match exceptionnel à tous les égards sur les plans tactique, physique, émotionnel, athlétique et physique. Le match aller est jeté aux oubliettes. On fera de telle sorte comme il s agissait d une finale qui se joue sur un match unique. Pour ce faire on doit rester concentrés sur chaque détail, profiter de chaque brèche. Tout a été ficelé, décrypté et passé au crible pour remporter le Trophée de la Coupe de la confédération .

Sifeddine Alami (milieu de terrain du Raja AC)

C est un rendez vous avec l' Histoire. On a un groupe jeune, solidaire, soudé et ambitieux. On est concentré au plus haut niveau. La vraie finale c est ici à Kinshasa qu'il faut la conquérir. Ce sera un un match spécial ou n chacun de nous veut relever le défi et décrocher la timbale.

Gagner le match puis la Coupe, tel est notre credo pour demain ou la vigilance, la vaillance, le mordant, le tonus, la motivation, la concentration, la discipline et la détermination seront nos atouts majeurs pour damer le pion aux sociétaires du Vita Club qui demeure un grand d Afrique.