Soudan: L'Union des employeurs cherche la coopération bancaire avec la Turquie

- L'Union générale des employeurs soudanais et la Banque turque des exportations ont discuté des moyens et mécanismes permettant de faciliter la coopération financière et bancaire du secteur privé dans les deux pays.

La réunion de Saud Maamoon Al-Birair dans son bureau à l'Union avec M. Adnan Yildram, Directeur général adjoint de la Banque des exportations turques, a examiné les moyens d'accroître et de développer la coopération en matière de commerce et d'investissement entre le Soudan et la Turquie à la lumière de l'évolution des relations dans divers domaines.

Al-Birair s'est félicité la volonté de la Banque des exportations turques, exprimant l'espoir que cette visite contribuerait à ouvrir la coopération directe des banques des deux pays au cours de la prochaine phase, au profit du Soudan grâce aux exportations ainsi qu'au matériel et aux biens turcs.