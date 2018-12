Soudan: Premier groupe touristique coréen au Soudan en décembre

- La capitale coréen, Séoul témoignera, le 6 décembre le festival du tourisme Soudano-Sud-coréen, organisera par l'ambassade du Soudan à Séoul en coopération et coordination avec la Fondation Corée-Afrique.

L'ambassadeur du Soudan auprès du Sud Corée, Al-Rayah Haidoub a déclaré à la SUNA que le festival, qui comprend une exposition touristique sur la culture et le folklore au Soudan, sera témoigné de l'adieu du premier groupe de touristes coréens au Soudan, qui comprend 26 touristes coréens.

Les activités avec la participation d'un certain nombre des sociétés coréennes travaillent dans le domaine du tourisme et des médias coréens, notant que le festival bénéficie également du soutien d'un certain nombre d'institutions officielles coréennes et du tourisme, en particulier du ministère des Affaires étrangères coréen.

L'Ambassadeur Haidoub a confirmé que le festival assisterait la signature d'un note d'entente entre l'ambassade du Soudan et l'une des plus grandes entreprises de tourisme coréennes afin de mettre au point des mécanismes de promotion du tourisme soudanais en République de Corée et d'attirer et d'augmenter le nombre de groupes de tourisme coréens au Soudan.