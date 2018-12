Soudan: Khartoum accueille la conférence mondiale de la Gomme Arabique

- Le secrétaire général du Conseil de la gomme arabique, Dr Abdul Majid Abdul Qader a annoncé que Khartoum accueillera la conférence mondiale de la Gomme Arabique, et s'attend lors des activités prévu la création du Centre africain pour la gomme arabique et l'Union africain des pays producteurs de la gomme arabique.

Lors de sa présentation à l'exposition internationale sur la santé et l'alimentation à Francfort, en Allemagne, Abdul Majid a souligné l'importance de la gomme arabique car elle était considérée comme le principal apport alimentaire et médical.

Il a attiré l'attention sur les projets de développement de la ceinture de gomme au Soudan et sur ce qu'ils attendent de la communauté internationale pour accroître la production de ce produit et de l'importance de sa dimension mondiale et stratégique.

Abdul Majid a déclaré que le Groupe soudanais avait annoncé son intention de constituer des stocks stratégiques de gomme estimée à environ de 25 000 tonnes.

Il est à noter que plus de 3 000 entreprises spécialisées dans l'industrie des aliments, des boissons, des aliments biologiques et des produits pharmaceutiques ont participé à l'exposition et l'Europe occidentale étant un marché traditionnel pour la gomme arabique soudanaise.