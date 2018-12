Congo-Kinshasa: Maison diocésaine de Kabinda - Abbé Joseph Mbayo Baobab prêche l'amour et l'unité !

Même les fourmis font preuve d'unité et d'amour ; à fortiori les hommes créés à la ressemblance de Dieu, argumente l'Abbé Baobab Mbayo, prêtre du diocèse de Kabinda. C'était en marge de la messe d'actions de grâce à Dieu, organisée dimanche 2 décembre, à la maison diocésaine de Kabinda, à Lemba/Echangeur.

Dignes filles et fils de la Lomami, sans distinction de langue, ni de paroisse, étaient à cette célébration eucharistique. En famille, il était question lors de cette messe de dire merci à Dieu pour toutes les grâces reçues au cours du mois dernier ; mais aussi et surtout, des retrouvailles entre ressortissants du diocèse de Kabinda vivant dans la capitale congolaise et leurs prêtres. «Notre rédemption approche», tel a été l'essentiel du message évangélique du jour, extrait du livre de Luc 21, du 25ème au 28ème verset. Puis, les versets 34 et 36.

Des chants nostalgiques du rite catholique tels qu'accommodés aux us et coutumes de l'église locale de Kabinda. Des pas de danse traditionnel et traduction de l'omniprésence de joie dans le chef des fidèles catholiques du diocèse cher à Feu Mgr Kanyama Mathieu et son successeur Feu Mgr Masengo Nkinda Valentin.

C'est, en effet, l'abbé Joseph Mbayo alias Baobab qui a dû présider la célébration eucharistique du jour, avec bien entendu la concélébration des abbés Michel Masuku et Kizito Ngoyi, respectivement ancien et nouveau Directeur de la maison diocésaine de Kabinda à Kinshasa. Au chapitre de la liturgie de la parole de Dieu, la première lecture a été tirée de Jérémie 33, 14-16. «Je ferai germer pour David un germe de justice» ; c'est, à tout dire, cette parole du Dieu vivant qui résume ce texte liturgique de l'ancien Testament. La deuxième lecture, quant à elle, a été extraite de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3, le 12ème verset, puis le 2ème verset du chapitre 4. « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue du Seigneur Jésus » ; c'est cette prière de Saint Paul qui condense le message de ce passage biblique.

Exhortation

L'officiant du jour, professeur d'universités de son état, l'abbé Joseph Mbayo, n'est pas allé par 4 chemins dans son sermon. Se basant sur l'Evangile du jour, tiré de Luc 21, du 25ème au 28ème verset ; ensuite, les versets 34, 35 et 36, cet abbé Recteur de l'Université de Lomami/Kabinda a invité les fidèles présents à cette messe à demeurer pleins d'amour et unis en Christ, à l'instar des fourmis dites "termites" qui n'évoluent jamais en solitude. Et de rappeler que la fidélité de Dieu à ses promesses vis-à-vis des hommes est loin d'être un mythe, mais, plutôt une réalité. « Ayons sans fin une foi ferme au service du bien. Demeurons dans l'amour de Dieu et du prochain jusqu'à la venue du Messie », a-t-il exhorté les fidèles, dans son homélie.

Cependant, en cette période électorale, l'abbé Joseph Mbayo Baobab n'a pas manqué d'inviter ses frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ à voter utile, pour des compatriotes pleins des valeurs et qui sont en même de travailler à la vigne de Dieu de par leur vocation de Député National, Provincial, Sénateur, Président et consorts. L'occasion faisant le larron, l'abbé directeur de la maison diocésaine, Kizito Ngoyi en a profité pour annoncer la célébration, le jeudi 6 décembre prochain, en la Cathédrale Notre Dame du Congo, à 15 heures, de la messe marquant le 40ème jour du décès de Mgr l'Evêque de Kabinda, Masengo Nkinda Valentin. Ce, avant de lancer une invitation à tous les cadres Songye et à l'ensemble des ressortissants de Kabinda, à prendre massivement part à la messe de Noël qui sera organisée à la maison diocésaine, suivie de l'animation musicale folklorique avec le musicien du terroir Songye, en l'occurrence KABESE NGANDU Bondis.