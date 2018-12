Congo-Kinshasa: UNIKIN - Lucien Bonyeme a défendu son titre de DEA avec "Grande Distinction"

Au terme de sa dissertation scientifique qu'il a défendue, mardi 27 novembre 2018, en vue de l'obtention de Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) à l'Université de Kinshasa (UNIKIN), l'Assistant Lucien Bonyeme Ekofo, cadre à la Société Nationale d'Assurances (Sonas), a obtenu la mention "Grande Distinction".

C'est au tour d'un sujet important intitulé «La gouvernance politico-administrative de l'industrie des assurances en RDC : bilan et perspectives», que le débat s'est focalisé sous la férule d'un jury musclé composé du Secrétaire Général Académique de l'UNIKIN, professeur Célestin Musao Kalombo, président ; du chef de Département des Sciences politiques et Administratives, le Pr Godé Atshwel Okel, qui est le directeur de la dissertation avec un co-directeur, en la personne du Pr Kamanda Londo et le Pr Bolito Lossembe, membre effectif.

Subdivisée en quatre (4) chapitres, à savoir : le cadre théorique et conceptuel, l'industrie des assurances en RDC, la gouvernance politico-administrative de l'industrie des assurances en RDC et le bilan et perspectives de cette gouvernance. Le sujet est d'une grande importance dans la mesure où il intervient en un moment particulier dans le domaine des assurances avec l'avènement du nouveau code des assurances et l'ouverture concurrentielle de ce même marché aux capitaux privés (libéralisme du secteur).

A l'en croire, de 2015 à ce jour, l'industrie assurantielle est libéralisée suivant les textes législatifs et réglementaires importants notamment, la loi n°15/001 du 17 mars 2015, relative aux Codes des assurances et le décret n°16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances (ARCA).

L'assistant Ekofo insiste, par ailleurs, sur le fait de libéraliser le secteur, l'Etat compte assumer ses responsabilités en ce qui concerne la régulation du marché mais aussi la discipline des opérateurs dans l'intérêt des assurés. Dans ses recommandations, il a émis le vœu de plusieurs entreprises du secteur d'avoir leur agrément en vue d'une forte régulation et de surcroit, maintenir l'ordre dans le secteur tout en garantissant la bonne gouvernance, le renforcement de la culture des assurances, de la sécurité et de la paix durable à travers le pays.

Mais, auparavant, a-t-il fait remarquer, le système mono polaire de gestion des assurances avec comme seule entreprise, avait dégénéré jusqu'à faire de la Sonas une société moins performante et incapable de remplir comme il se doit ses missions. (C'était de 1967 à 2015), a-t-il fait savoir.