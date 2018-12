Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Martin Fayulu dévoile les 10 mesures de son premier mois

C'était au cours de la présentation du programme commun de l'opposition qui a eu lieu, vendredi 30 novembre 2018, dans la salle de conférence du centre Interdiocésain à Gombe que le président de l'ECIDé et candidat unique de l'opposition, Martin Fayulu, a dévoilé ses 10 mesures prioritaires dès son premier mois à la présidence de la République.

Ces mesures visent le changement rapide de la Nation Congolaise. Le premier, dixit Fayulu Madidi, consiste à transférer le camp Kokolo de Kinshasa à Beni. Et, deuxièmement, créer au sein des forces armées congolaises, une force spéciale d'intervention. Troisièmement, préconise l'opposant congolais, il sera question de déployer tout le long des frontières de l'Est du pays, des unités de surveillance des frontières et d'alertes. En quatrième lieu, réclamer, toutes affaires cessantes, une réunion spéciale du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour poser deux questions de curiosité au monde.

Concernant la cinquième mesure, il s'agira d'exiger du Conseil de Sécurité, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la mise en place non seulement d'un plan d'éradication complète de toutes les rebellions qui déstabilisent l'Est du pays ; mais aussi un programme ferme et précis de rapatriement forcé de tous les rebelles étrangers vers leurs pays d'origine. En sixième lieu, déclarer Ituri, Béni et Butembo des territoires sinistrés en situation d'extrême urgence nationale.

Septièmement, créer une Cour pénale spéciale pour la République Démocratique du Congo. Une Cour qui sera instituée pour combattre principalement des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés en RDC depuis 2001.

En termes de huitième mesure, il faudra décréter l'Etat d'urgence Agricole, pour que plus aucun congolais ne meurt de faim endéans un an. Ainsi, tous les moyens de l'Etat et toutes les activités de la République seront-ils prélevés pour faire disparaître à jamais la faim et la malnutrition au Congo, soutient-il.

Neuvièmement, donner un programme de correction des contrats miniers et pétroliers dans l'objectif d'imposer le principe du privilège national en matière de sous-traitance minière et pétrolière et, sans nul doute, exiger l'implication des exploitans miniers dans la construction des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires liées à la bonne marche de leurs exploitations ; prescrire le devoir citoyen et écologique des entreprises minières et pétrolières. Enfin, sa dixième mesure consistera à mettre sur pied un tribunal de la probité publique.

Martin Fayulu, désigné par cinq autres leaders de l'opposition depuis Genève est en pleine campagne électorale accompagné de l'équipe LAMUKA, toujours en objection à la "machine à voter".