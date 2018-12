Congo-Kinshasa: Quel candidat pour Lukunga ? N°196 - Dieudonné Nkishi Kazadi se présente avec des ambitions persuasives !

Quel candidat pour Lukunga ? La question est, tout compte fait, d'intérêt public. Il est vrai que mille et un candidats ont postulé dans la circonscription électorale de Lukunga : Musiciens, Journalistes, Artistes comédiens, Députés en exercice, fonctionnaires de l'Etat, hommes politiques de tout acabit et Cie.

D'aucuns ont des ambitions ; d'autres, à contrario, veulent tenter leur chance, la démocratie étant ce qu'elle est. Dieudonné Nkishi Kazadi, homme politique et scientifique au profile édifiant, au four et moulin, hier et aujourd'hui dans son fief-Lukunga n'a pas hésité de postuler au niveau de la Députation Nationale. Il est, à tout prendre, au n°196 de la liste des compétiteurs en ordre de bataille. Comme candidat, il a une particularité. Il s'en va servir à l'Assemblée Nationale du Parlement congolais et non se servir.

La santé positive, l'éducation positive, la paix positive, la sécurité positive, l'agriculture positive, l'épanouissement positif pour tout Kinois, tout congolais. Tenez ! La simple volonté et le travail suffisent pour relever les défis majeurs en face du pays et qui font patauger, jusqu'ici, le Congo de Lumumba-Mzee Kabila, 58 ans après son indépendance officielle. Dieudonné Nkishi Kazadi, leader de Congo Positif fait sien ce postulat et croit fermement qu'il est possible de construire une République où il fait beau vivre. Son projet de société, à lui seul, mieux qu'un programme pleinement ambitieux s'avère plus persuasif qu'en termes des candidats dans la circonscription électorale de Lukunga, sa candidature au n°196 à la Députation Nationale se démarque naturellement. Il n'est point parvenu à l'instar de tant d'autres, ce croyant du positivisme d'esprit dont le jeune parti politique quadrille l'étendue du territoire national se veut plein d'ambitions qui concourront au redressement de bien des défis qui clouent les secteurs de la vie sociale au pays.

Leadership

Les couleurs de Congo Positif dont il coiffe la présidence nationale parlent, d'elles-mêmes, de par leur omniprésence dans les communes et quartiers de Lukunga. A Mont-Ngafula, Ngaliema, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Kintambo et Gombe, très réclamé, Dieudonné Nkishi Kazadi ne ménage aucun effort pour ratisser large. Il vend des ambitions positives et les accompagne ainsi des actes palpables. Pas plus tard que le week-end dernier, il était à l'assaut de Zamba-Telecom, à Mont-Ngafula. Le Président de Congo Positif veut aller, convient-il de marteler, à l'hémicycle de l'Assemblée Nationale pour plaider, décidément, les causes justes en faveur de son électorat (les habitants de Lukunga), et par ricochet, l'ensemble des Kinois et du peuple congolais.

Les drôles d'érosions qui naissent comme des champignons dans les différentes communes de Lukunga lui préoccupent autant que l'épanouissement de tout congolais, sans distinction de rang, ni d'ethnie. Ainsi, dans son projet de société, prône-t-il le positivisme : la santé positive, l'éducation positive, bref, les conditions de vie décente pour chaque fille et fils du Congo-Kinshasa. Contrairement, à tous les parvenus en politique qui sont à la recherche de leur mieux-être, Dieudonné Nkishi Kazadi se démarque de par son programme d'actions politiques à la hauteur des défis en présence du peuple congolais. Qui vote utile, n'aura pas tort, soutient-il, d'opérer son choix sur le n°196. Que triomphent, ô temps, les bonnes ambitions.