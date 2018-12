Congo-Kinshasa: Sanctions de l'UE contre des personnalités congolaises - Léonard She Okitundu exprime le ras-le-bol du Gouvernement !

Au nom de la souveraineté de l'Etat Congolais, Léonard She Okitundu est monté au créneau pour réclamer, haut et fort, les droits des fils de son pays à l'aube de l'alternance démocratique.

Pas plus tard que le vendredi 30 novembre 2018, dans la salle internationale des conférences du Ministère des Affaires Etrangères, à la lisière de la Gombe, le Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale était face au corps diplomatique accrédité en RDC. C'était l'occasion pour le Vice-premier Ministre She Okitundu de dénoncer les sanctions dont sont victimes certaines autorités congolaises de la part de l'Union Européenne qui, jusqu'ici, n'ont jamais été entendus.

Trop c'est trop !

"Ça fait déjà deux ans depuis que les autorités Congolaises ainsi que la nation toute entière, se font tirer du bout du nez, et voient les autres marcher sur leurs droits sans dire mot. Il est temps que le monde entende la voix de la nation congolaise", dixit She Okitundu. Et de poursuivre, «étant en partenariat avec notre patrie, les services de l'Union Européenne, auraient dû, selon le bon sens, contacter le Congo pour avoir plus des détails au sujet des questions évoquées ; à la limite, accorder le bénéfice du doute, en lieu et place, de condamner sur propos des ONG internationales.

En effet, la communication du responsable de la diplomatie congolaise, du vendredi 30 novembre 2018, avait porté, essentiellement, sur les relations entre la RD. Congo et l'Union Européenne. Pour Léonard She Okitundu, en tout état de cause, c'est pour la deuxième fois que des mesures de sanctions européennes sont prises contre des personnalités congolaises à l'encontre des principes de la diplomatie, voire, du partenariat.