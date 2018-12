Congo-Kinshasa: Candidat Député National au Mont-Amba - Jean-Marie Ntantu-Mey, le profil d'un représentant du peuple

N°471 sur la liste de nombreux compétiteurs aux législatives nationales du 23 décembre 2018, dans la circonscription électorale de Mont-Amba, qui est Jean-Marie Ntantu-Mey, principal Initiateur de l'OFIS/SOCIETE CIVILE, entendre l'Organisation des Forces Indépendantes de la Société Civile ?

Portrait

Enseignant, Homme de culture, défenseur des faibles et des causes justes, Notable du Mont-Amba, il n'est plus une personne à présenter à l'opinion. Mais, à titre indicatif et pour rappel, voici ce qu'il convient de retenir sur sa personnalité : Jean-Marie Ntantu-Mey est, essentiellement, un leader et un animateur de plusieurs mouvements et associations de la Société Civile. Licencié agrégé en Français linguistique africaine de l'Institut Pédagogique National (IPN/UPN, depuis 1983), enseignant et encadreur culturel, il a été Député National des 3 Parlements de Transition et Ministre des Transports et Voies de Communication du dernier Gouvernement de Mzee Laurent-Désiré KABILA. Homme de dialogue et de consensus, Jean-Marie Ntantu a pris part à tous les forums et dialogues depuis la CNS jusqu'à ce jour : à N'sele, au Palais du peuple, au Palais de Marbre, à Gbadolite, à Sun City, à la Cité de l'UA, etc...

Il est marié à Madame Marie-Ange LABA MIKANDA et père de 5 enfants. Il a toujours été et demeure un défenseur des faibles et des causes justes, des enseignants, des étudiants, des travailleurs, des retraités et d'autres catégories socioprofessionnelles, en tout lieu et temps. Son sens d'altruisme et de service pour les autres s'est, fortement, manifesté à la Conférence Nationale Souveraine où il s'est fait remarquer pour y avoir pris part très active et dans les 3 Parlements de Transition, (HCR-PT, ACL-PT et Assemblée Nationale post Sun City). Pour tout dire, l'honorable Jean-Marie Ntantu-Mey est un homme de conviction. Il a de la personnalité et la capacité de persuasion. Tout le monde reconnaît en lui l'esprit d'Initiative et de la créativité ainsi qu'un sens d'organisation très poussé.

Projet de société

Le Notable de Mont-Amba est un incurable ambitieux. Il veut, en effet, poursuivre la défense des faibles et des causes justes comme il en fait preuve à la Conférence Nationale Souveraine (CNS), dans les Parlements de Transitions et dans toutes ses interventions publiques et privées ; actualiser et traduire, dans la mesure du possible, en actes, la plupart des résolutions de la CNS pour laquelle beaucoup de Congolais ont perdu leur vie ou leur emploi (Cfr martyrs du 16 février 1992) ; se battre pour les droits et intérêts sociaux des enseignants, des fonctionnaires, des étudiants, des travailleurs, des retraités et d'autres catégories socioprofessionnelles ; rendre effectives toutes les lois d'ordre social favorables aux travailleurs, déjà publiées, mais qui ne sont pas encore appliquées par manque de volonté politique de la part des gouvernants ; initier, soutenir et faire appliquer des lois sur les beaux à loyer des maisons et autres immeubles, sur l'indexation des salaires, le Smig, etc. -initier et faire appliquer des lois sur le statut de l'artiste et de l'enseignant ; lutter pour la prise en compte de la méritocratie et de l'expertise des technocrates à côté du militantisme dans les nominations, les promotions et l'émergence des fonctionnaires ainsi que des agents et cadres des entreprises publiques et de tout citoyen de la République ; "œuvrer pour que les citoyens ne soient pas contraints à être nécessairement membres d'un parti politique pour accéder à des hautes fonctions". Enfin, Jean-Marie Ntantu-Mey, candidat n°471 à la Députation Nationale dans le Mont-Amba, jure qu'il usera de sa longue expérience de parlementaire et d'enseignant pour participer à l'encadrement de la population à qui, il prête toujours une oreille attentive pour tout problème lui soumis.