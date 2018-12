Nigeria: CAN Féminine 2018 - Le sélectionneur nigérian pense déjà au Mondial

Le Nigeria est de nouveau vainqueur de la CAN féminine. Samedi, les Super Falcons ont soulevé le trophée après avoir battu l'Afrique du Sud dans les séances de tirs au but (0-0 à la fin du temps réglementaire et à l'issue des prolongations).

Le Nigeria est donc sacré pour la troisième fois consécutives et la 9ème fois en 11 éditions de la CAN féminine. Tout en félicitant ses joueuses, l'entraîneur du Nigeria a déjà la tête tournée vers la Coupe du monde du monde féminine.

« Aujourd'hui nous avons livré notre meilleure production collective et la défense était vive. Maintenant on va penser à la Coupe du monde, une occasion pour les trois équipes africaines de montrer qu'elles sont de fières représentantes d'un football en pleine progression », a réagi Thomas Dennerby à la fin de la finale. « Ce fut un tournoi merveilleux pour nous. Je dois féliciter les organisateurs pour tout. Tout a été bon, les hôtels, les terrains d'entraînement, les bus et même les fans. Nous sommes satisfaits de la coordination générale », a-t-il ajouté concernant l'organisation.