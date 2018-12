Burkina Faso: Journées d'amitié ivoiro-burkinabè - La 3è édition sous le signe de la préservation de l'axe socio-économique

3è du genre, les Journées d'amitié ivoiro-burkinabè sont initiées par l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina (Urecib) et se dérouleront du 27 au 31 mars 2019 dans la cour du SIAO à Ouagadougou. Une initiative qui selon Charles Oulounéhé Tehi, président de l'Urecib et promoteur, a pour objectif de soutenir les efforts des autorités gouvernementales des deux pays, créer un cadre régulier de communion entre les peuples burkinabè et la communauté ivoirienne, mobiliser les Ivoiriens et les Burkinabè autour de la préservation et de la célébration de la paix.

Les Journées d'amitié ivoiro-burkinabè se veut donc un cadre de mobilisation de tous les Ivoiriens vivant au Burkina mais aussi, de rencontre avec le peuple burkinabè dans toutes ses composantes. Au nombre des activités, il s'agira du village de l'amitié qui est lieu de la foire qui abritera les manifestations culinaires et les loisirs (couloir de l'histoire des relations entre les deux pays, stands gastronomiques et d'exposition, gala de boxe, match de gala de football, podium d'animation musicale avec jeux et concours, tournoi de pétanque). Des plateaux de concerts, découverte touristique sont également prévus.

L'édition 2019 se propose donc de faire découvrir la chefferie coutumière des mossis à travers l'organisation d'une visite guidée chez le Mooro Naaba Baongo. Cette édition est placée sous le patronage de Kapiélétien Soro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire près le Burkina et le Niger. Le thème de cette édition selon Charles Téhi, fera l'objet d'un panel afin de sensibiliser les populations des deux pays (frères) sur la nécessité de préserver les acquis socio-économiques et la cohésion sociale.