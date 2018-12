Cote d'Ivoire: ARTs de la table et de la bouche - Constantin Vréhourou, élu « Meilleur barman 2018 »

Le rideau est tombé sur de la 2e édition du concours des spécialistes de cocktails et breuvages des meilleures tables de Côte d'Ivoire.

Le concours 2018 du « Meilleur barman », autrement dit des as de l'art de la table et de la bouche, en partenariat avec le label Marie Brizard, a été remporté par Constantin Vréhourou. Cet as du shaker ivoirien exerçant au le bar « The Pharmacy » a surclassé 23 autres concurrents et succède ainsi à Bénédicte Mendy, lauréate en 2016. Et qui avait participé au championnat du monde à Bordeaux (France).

C'était le mercredi 28 novembre au restaurant Chez Richard's à Abidjan-Biétry, sous la supervision de Deborah Salvetti, formatrice professionnelle de Barmans. Cette édition avait pour thème « Le monde et ses traditions ». Le jury composé de professionnels dans le domaine a donc eu la lourde tâche de choisir le meilleur Bartender de Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de lots a eu lieu le jeudi 29 novembre, à L'œnophile à Abidjan-Plateau.

L'heureux gagnant Constantin Vréhourou, a reçu un kit de barman offert par les partenaires, un bon d'achat et un diplôme de participation. La deuxième place a été occupée par Franck Zokou et la troisième par Joséphine Kuié.

Déborda Salvetti, promotrice de l'évènement, a indiqué ce jeu concours a été initié pour permettre aux acteurs et gestionnaires des Bars de prendre à bras le corps leur métier. « Nous voulons à travers ce jeu concours donner du goût aux barmans. Et inciter les personnes à venir au métier du barman », a-t-elle justifié.

out en notant que cela participe de la promotion de la destination touristique de loisirs d'un pays, d'une ville, d'un espace de divertissement. Entre autres critères pertinents d'évaluation des barmans, l'on note, la vitesse, la mise en situation, connaissances olfactives et gustatives, maîtrise des paramètres du bar, l'originalité des créations, etc. Faut-il le noter, cette compétition bénéficie du concours de L'œnophile Abidjan. Enseigne partenaire de grandes marques servant aux cocktails et autres grands crus. Et qui entend établir Abidjan comme une référence internationale.

A cet effet, elle a accueilli Ken Lindsay, ambassadeur international de Chivas Brothers venu d'Ecosse pour lancer la marque XV qui se veut le whisky de célébration, à l'image du champagne, des grands moments de partages, victoires et succès. Chivas XV est un blend d'exception vieilli pendant minimum 15 ans dans des fûts traditionnels, avec une finition en fûts de Cognac Grande Champagne.