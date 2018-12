Cote d'Ivoire: Indemnisation des victimes - Plus de 200 victimes de la Sous-préfecture de Sago, à Sassandra ont reçu réparation

Le Ministère de la solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté (Mscslp) a procédé, le 1er décembre 2018, à Sago, une sous-préfecture de Sassandra, à l'indemnisation de plusieurs victimes des crises survenues en Côte d'ivoire.

Dans cette localité, 31 ayants droits de personnes décédées et sept (7) orphelins issus des villages de Gobroko, d'Adebem, de Godjiboué, de Niegroubouésuite et de Trikpoko, toutes victimes de la crise post-électorale de 2011 ont reçu réparation.

Elles ont respectivement reçu des mains du Professeur Kouamé Nguessan, Chef de de cabinet du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la lutte contre la pauvreté, représentant la Ministre Mariatou Koné , un « yako » symbolique d'un million de francs CFA par personne décédée et des bons de prises en charge scolaires dont la valeur oscillent entre 60 000 et 150 000 pour les sept (7) orphelins. Le tout pour un montant total de 32 millions.

Cette cérémonie porte à plus de 200, le nombre de victimes de cette localité ayant été indemnisées. 164 victimes ayant déjà reçu réparation.

Le Professeur Kouamé N'Guessan, saisissant cette tribune a encouragé les ivoiriens à la culture de la paix qui selon lui, devra se traduire dans les actes. « Notre pays retrouve la prospérité, mais il ne peut s'engager sur la voie du développement durable que dans un environnement de paix. C'est pour cela que j'exhorte les victimes et les ayants droits de victime à pardonner pour que nous tournions définitivement cette page triste de notre histoire récente. Engageons-nous à épouser une culture de la paix qui privilégie le dialogue, la concertation, le consensus, le compromis, les concessions réciproques pour la prévention et la gestion et la résolution des conflits », a t-il insisté.

Bohoua Desirée dont les 7 neveux et nièces ont reçu de l'Etat ces bons de prise en charge scolaire a témoigné sa reconnaissance au Gouvernement. « Grace au Chef de l'Etat et au Gouvernement, mes « enfants » vont reprendre le chemin de l'école. Je remercie la Ministre Mariatou Koné qui vous a mandaté pour venir jusqu'à nous ».

Profitant de la présence de l'émissaire de la Ministre Mariatou Koné, le Kébé Mahamadou, député de Sago-Dakpadou a saisi cette occasion pour attirer l'attention sur des menaces à la cohésion sociale dans cette Sous-Préfecture. « Il existe dans notre localité, des barrages étranges tenus par des personnes dont on ne connait pas bien l'identité. Ni militaires, ni policiers, ni gendarmes. Mais ils passent leur temps à harceler nos parents sur les routes. Cela est de nature à rappeler la crise » s'est-il inquiété. Toutefois, il a exprimé sa gratitude au Gouvernement pour cet acte de solidarité en faveur des victimes. « Au nom des populations, nous pouvons rassurer le Gouvernement. Nos parents me chargent de vous dire, que nous avons pardonné... », s'est-il ému.

