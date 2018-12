Cote d'Ivoire: Formation en matière de paix - Un manuel mis à la disposition des acteurs

Ce manuel traite de la culture de la paix et la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale, la prévention des conflits et enfin la gestion pacifique des conflits.

Le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté a procédé, le 29 novembre, à la salle Félix Houphouët Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan, à la présentation officielle d'un manuel de formation sur la culture de la paix, la cohésion sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits.

Ce document destiné principalement aux acteurs qui interviennent dans la formation en matière de paix vise entre autres objectifs, d'assurer la coordination de l'action de formation à l'appui du développement, d'encourager une approche harmonisée de gestion pacifique des conflits et améliorer les résultats des formations tout en facilitant leur évaluation.

Ce manuel riche d'environs trois cent pages dont l'élaboration a bénéficié de l'appui financier du fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, est un document pratique qui traite de 4 principaux modules. Ces modules sont entre autres, la culture de la paix et la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale, la prévention des conflits et enfin la gestion pacifique des conflits.

Son utilisation selon la Ministre Mariatou Koné permettra à tous les acteurs d'adopter une méthodologie et un langage commun dans le cadre de la prévention des conflits quel que soit la nature. C'est pourquoi, exhorte-t-elle l'ensemble des acteurs à se l'approprier.

« J'exhorte l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix à se l'approprier car il constitue notre boussole. Je vous invite à vous en inspirer pour la planification et l'organisation de vos sessions de formation. Je souhaite qu'il puisse contribuer à renforcer et consolider les acquis pour une société plus cohésive et une paix durable, source de stabilité et de développement » a-t-elle soutenu.