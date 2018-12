Soudan: Kadugli - Lancement à l'essai de la nouvelle station turque

- Le ministre de l'infrastructure et du développement urbain, le Wali adjoint, Omar Sheikh Al-Din a annoncé le lancement examinant de l'opération de la nouvelle station turque de la ville de Kadugli en présence du ministre de la Santé et du développement social, le commissaire de Kadugli, le secrétaire général de gouvernement, le directeur général du ministère de l'Infrastructure et du développement urbain et un certain nombre de dirigeants officiels et populaires.

Omar a déclaré que la nouvelle station a une capacité de conception élevée de cinq mégawatts, tandis que le besoin de la ville de Kadugli d'électrique attient de quatre mégawatts.

Il a confirmé les efforts sérieux du ministère auprès de la direction générale de la distribution pour assurer la recharge électrique et l'introduction de tous les quartiers de la ville dans le système électrique.