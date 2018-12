Algérie: APN - Le règlement intérieur doit être approuvé par toutes les formations politiques

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb a affirmé, dimanche à Alger, que le règlement intérieur de l'APN "doit obtenir l'approbation et le consensus de toutes les formations politiques représentées au sein de l'Assemblée".

Intervenant à une réunion de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'APN, présidée par Amar Djilani, dans le cadre de l'examen des dispositions du projet de règlement intérieur, M. Bouchareb a déclaré que ce dernier "doit obtenir l'approbation et le consensus de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée".

"Les partis de la majorité parlementaire et ceux de l'opposition sont appelés à œuvrer ensemble, selon une méthodologie correcte renfermant une vision consensuelle sur le règlement intérieur", a-t-il expliqué, ajoutant que "la séance plénière tranchera tous les amendements proposés à ce sujet".

Par ailleurs, M. Bouchareb a plaidé pour "une vision impliquant toutes les formations politiques, au nombre de 35, représentées au sein de l'Assemblée".

Concernant les articles objets de "différends", le président de l'APN a dit qu'ils "concernent les mesures disciplinaires liées aux absences répétées et injustifiées aux séances plénières, ainsi qu'au nombre des députés constituant un groupe parlementaire", mettant l'accent, dans ce sens, sur "la nécessité de permettre à l'opposition de s'exprimer selon le principe d'ouverture consacré par la Constitution de 2016".

Le bureau de l'APN s'est réuni, mardi dernier, sous la présidence de Mouad Bouchareb, pour examiner "les amendements proposés au projet de règlement intérieur de l'Assemblée dont la Commission des affaires juridiques "s'attelle à examiner ses dispositions, en vue de leur adaptation à la nouvelle Constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation et définissant les relations fonctionnelles entre ces deux chambres et le Gouvernement".