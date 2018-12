Algérie: Reddition d'un terroriste aux autorités militaires à Tamanrasset

Alger — Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset en sa possession un fusil mitrailleur et une quantité de munitions, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts fournis par les Forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, aujourd'hui 02 décembre 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région militaire), en sa possession un fusil mitrailleur de type FM et une quantité de munitions. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Toudji Sid Amar dit +Youcef+, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Salah (6ème RM), neuf (09) orpailleurs et saisi un camion, trois (03) motocycles, dix-sept (17) groupes électrogènes, dix-neuf (19) marteaux piqueurs et 550 litres de carburant".

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Constantine/5ème RM, un narcotrafiquant en possession de 2 220 comprimés psychotropes, tandis que 18,64 quintaux de tabac ont été saisis à El-Oued/4ème RM".

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP "ont intercepté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités à Bordj Badji Mokhtar et Ain Temouchent".