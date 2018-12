Ethiopie: Le Ministre de l'Industrie salue les relations économiques avec l'Ethiopie

Khartoum — Le ministre de l'Industrie et du commerce, Moussa Mohamad Karama a salué les relations économiques entre le Soudan et l'Ethiopie et les a qualifiées de stratégiques dans tous les domaines commercial et industriel.

Cela est arrivé lorsqu'il a reçu ce dimanche avec l'ambassadeur éthiopien à Khartoum en présence du ministre d'état a l'Industrie et le directeur adjoint du département des pays voisins au ministère des Affaires étrangères.

La réunion a traité les relations entre les deux pays et les moyens de les développer dans les domaines commerciaux et industriels.

Le ministre Karama a souligné l'importance de l'échange des expériences et expertises, le développement des capacités et la formation entre les deux pays ainsi que la facilite de l'échange des capitaux et des investissements dans les domaines de l'industrie de cuir et de textiles.