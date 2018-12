Soudan: Al-Bashir confirme la poursuite de la collecte d'armes

Adeela-Est-Darfour — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a souligné que la Collecte des Armes se Poursuivrait et a mis en Garde les Personnes qui Dissimulent des Armes pour des Comptes Légaux.

S'adressant à un Rassemblement de Masse Dimanche dans la Localité d'Adeela, le Président de la République a déclaré que la Sécurité, la Stabilité et le Service dont jouit Adeela étaient une Aubaine que les Gens devraient en Remercier Allah.

Il a appelé les Citoyens à Préserver la Sécurité et la Stabilité, indiquant que le Conflit avait perturbé les Développements dans la Région.

Il a loué les efforts des Habitants de la Localité et de l'Administration Autochtone pour Parvenir à la Sécurité et à la Stabilité.

Le Président de la République a souligné la Préoccupation de l'Etat de la Fourniture de Services de Santé et d'Education aux Populations des Zones Périphériques, saluant les Efforts du Gouvernement de l'Etat, des Forces Armées, de la Police et des Forces de Soutien Rapide pour Réaliser la Sécurité, la Paix et le Développement dans la Région.

Pour sa part, le Wali de l'Etat de l'Est-Darfour, Anas Omer, a appelé les Forces Politiques et Sociales de l'Etat à promouvoir la Réconciliation et à Renforcer les Valeurs de Liberté et d'Egalité en réponse aux Enseignements de l'Islam, des Normes et des Traditions Sociales.

Chef de la Tribu des Ma'alia, Mohamed Ahmed Al-Safi, a affirmé son Engagement à Maintenir la Sécurité et à Lutter contre les Groupes Indisciplinés dans la Localité, soulignant l'importance de faire de la Déclaration de Khartoum une Réalité.

Il a annoncé son soutien à la Nomination d'Al-Bashir pour un Nouveau Mandat aux Elections de 2020.