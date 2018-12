Madagascar: Rugby - GOLD TOP 20 - L'affiche COSFA-JSTA à rejouerDina Razafimahatratra

Une rencontre à sensation. Le match de quart de finale du Gold Top 20 élite fédérale qui a opposé le JSTA à Ambondrona et le COSFA, qui s'est joué hier après-midi au stade Makis d'Andohatapenaka, n'a pu se terminer.

Les deux équipes étaient à 20 points partout à la cinquième minute de la prolongation. Après avoir consulté les deux capitaines, l'arbitre a dû siffler la fin du match à cause de l'obscurité.

Prévu se jouer à 15 heures, cette rencontre n'a finalement pu démarrer qu'à 16 heures. Une rencontre qui a été dominée par les sociétaires d'Ambondrona qui menaient par 8 à 6 durant la première mi-temps.

Dès l'entame de la seconde période, les militaires du COSFA ont pu enchainer les actions offensives et prendre le large en inscrivant deux « drops », une pénalité et un essai non transformé pour mener 17 à 8 au bout de la 62e minute de jeu.

La suite a été une autre histoire car c'est dans un effort purement collectif, en allant chercher le contact devant que le JSTA a pu revenir au score (17-17). Au passage, les joueurs du JSTA ont transformé trois coups de pied de pénalités de suite.

Le dernier a été inscrit à la 80e minute de jeu. Durant les premières minutes de la prolongation, le COSFA a gagné trois points sur un « drop » contre une pénalité transformée pour le JSTA, pour finir la rencontre à 20 points partout.

Après avoir consulté Malagasy Rugby, la rencontre entre le COSFA et le JSTA sera rejoué à une date que cette entité annoncera en début de semaine. Le vainqueur de cette rencontre jouera le FTA.

Pour ce qui est de l'autre quart de final d'hier, le TFA d'Anatihazo s'est imposé devant le XV Family, sur le score de 21 à 15. Quant aux autres résultats des derniers quarts de finale du « challenge élite fédérale » qui s'est jouée avant les deux quarts de finale du Gold Top 20, on peut noter les victoires du 3F5 sur Boeny par 51 à 11 et du STM sur l'IURC (31 à 29). Les deux équipes gagnantes intégreront le carré final avec l'US Ikopa et le XV Avenir, ce week-end.