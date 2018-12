Ile Maurice: Noël - Des idées de jeux de société pour petits et grands!

Noël approche à grands pas et les jeux de société font partie des cadeaux les plus demandés. Voici une sélection des nouveautés.

Tu as envie de faire un jeu mais personne n'est disponible ? Pour résoudre ce casse-tête, tu n'as besoin de personne. Ton objectif : bouger des tuiles pour aider un vaisseau spatial à s'échapper d'un champ d'astéroïdes. Le jeu est accompagné d'un livret proposant 60 défis classés par niveau de difficulté. À partir de 8 ans

Baïam

Les bandes dessinées et les jeux collaboratifs, vous aimez ça? Ce jeu devrait faire l'affaire ! Chaque joueur choisit un personnage et attrape la BD correspondante. Le voici embarqué dans une chasse au trésor à travers des îles pas si désertes que ça ! À partir de 7 ans.

Big Monster

Dans ce jeu de tuiles, chaque joueur est un explorateur qui arrive sur une planète inconnue. Il va rencontrer des monstres colorés qui vont lui faire marquer des points. Amusant, tactique, avec des règles faciles à jouer. À partir de 10 ans.

Dragons

Chaque joueur est un dragon dont le but est d'amasser le plus beau, le plus grand, le plus gros des trésors. Mais attention, si le dragon n'est pas nourri correctement, la partie est perdue ! À partir de 8 ans.

Face de bouc

Il s'agit d'inventer un nom aux personnages au fur et à mesure de leur apparition: Mister ziromon, latet kabri... ce que vous voulez ! Mais quand un personnage revient, il faut se souvenir de son nom et le crier en premier ! Un jeu qui encourage la créativité et l'humour. À partir de 6 ans.

Kikafé

Une belle crotte a été retrouvée au milieu du salon. Elle a été faite par un de vos animaux de compagnie ou celui d'un autre joueur. Mais qui a fait ça ? Un jeu de cartes familial «excrêmement» drôle ! À partir de 6 ans.

Krazy Wordz

Dodix ? C'est quoi ? L'ancêtre du dodo ? Un médicament ? Une barre chocolatée? Personne ne le sait et c'est ce qui rend ce jeu hilarant : inventer et deviner des mots complètement délirants! À partir de 10 ans.

Santorini

L'objectif est simple : être le premier à construire et à grimper au sommet d'une tour de 3 étages. Cela semble facile? Pas si vite ! Ce jeu exige des manœuvres tactiques et demande de toujours s'adapter. Car les règles sont tirées au sort à chaque partie ! À partir de 8 ans