Cote d'Ivoire: Le forum des houphouëtistes veut engager les médias à œuvrer pour une paix juste et durable

Les 7 et 8 décembre 2018, Le Forum des Houphouetistes, organisation de la société civile, proche du RHDP (Rassemblement des Houphouetistes pour la Paix et la Démocratie) organise à San Pedro, un séminaire sur le Thème : « LA CONTRIBUTION DES MEDIA A LA DIFFUSION ET A LA CONSOLIDATION DE L'IDEAL DE PAIX DE FELIX HOUPHOUET BOIGNY ».

Pour le Président du Forum des Houphouetistes par ailleurs Secrétaire d'Etat en charge des PME et Maire de San Pedro M. Felix Miezan Anoble, ce séminaire devra permettre aux participants de « revisiter » la pensée et la philosophie de paix du Père fondateur de la Cote d'Ivoire moderne et de dégager des moyens nouveaux pour une plus grande connaissance de son idéal de paix et surtout contribuer à définir pour les média les moyens de l'amplifier, la consolider en vue d'une paix, juste, durable dans notre pays.

Des Ateliers animés par de grands noms de la presse tels que MM. Raphael Ore Lakpe, Président de l'autorité Nationale de la Presse ANP, Ex CNP), Zio Moussa Président de l'OLPED, Aka Saye Lazare, Ancien DG de la RTI et actuel PCA de l'Agence ivoirienne de gestion des Fréquences ( AIGF), BROU AKA PASCAL PCA de la RTI, Ousmane Sy Savane vice-Président représentant le Président du GEPCI, Franck Ettien vice Président de l'UNJCI et des disciples d'Houphouet Boigny tels que les professeurs Lenissongui Coulibaly PCA de la Lonaci et Adigran Jean-Paul, enseignant-chercheur, etc, sont prévus au cours de ces assises de San Pedro.

Au sortir de ce séminaire, se mettra en place une coalition ( ou partenariat) Médias-Société civile de la paix en vue d'une véritable culture de la paix en Cote d'Ivoire.

