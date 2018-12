Algérie: Lutte antiterroriste - Une cache d'armes et de munitions découverte à Bordj Badji Mokhtar

Une cache d'armes et de munitions a été découverte dimanche, lors d'une opération de fouille menée à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services des douanes algériennes, indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 2 décembre 2018, en coordination avec les Services des douanes algériennes, lors d'une opération de fouille et de recherche, menée dans la zone frontalière Adellag, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire, une cache d'armes et de munitions", précise la même source.

Cette cache contenait "un fusil mitrailleur (FMPK), un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, deux fusils semi-automatiques de type simonov, deux fusils à répétition, 1927 balles de différents calibres, ainsi que 20 kilogrammes de kif traité".

"Cette opération vient s'ajouter à l'ensemble de résultats concrétisés sur le terrain et confirme la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'ANP mobilisées le long des frontières, à déjouer toute tentative d'intrusion, d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité et la stabilité du pays", ajoute le communiqué.